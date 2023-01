Hoffnungsträger für die Offensive von Türk Gücü: Almir Mesanovic – Foto: Saric

Türk Gücü Straubing holt vier Neue - Zwei Spieler gehen Der abstiegsbedrohte Bezirksligist rüstet sich für die Frühjahrsrunde und vergrößert seinen Kader

Der SV Türk Gücü Straubing, der in der Bezirksliga Ost derzeit den vorletzten Tabellenplatz belegt, hat alle Hebel in Bewegung gesetzt, um den Kader für die verbleibenden elf Partien bestmöglich nachzujustieren. Insgesamt vier neue Akteure, die allesamt vom Kreisklassisten Croatia Straubing kommen, haben den Weg an die Uferstraße gefunden. Im Gegenzug haben zwei Spieler den Verein in der Winter-Wechselperiode verlassen.

Große Hoffnungen ruhen auf Almir Mesanovic, der in Nord-Deutschland bereits auf Landesliga-Niveau gekickt hat. Nach seinem Umzug nach Niederbayern war der Offensivmann bei Croatia Straubing aktiv. "Almir st ein sehr dynamischer Stürmer, den wir im Abstiegskampf gut gebrauchen können. Er bringt viel Erfahrung und Qualität mit", berichtet Straubings Sporticher Leiter von Onur Örs. Ebenfalls vom Kreisklassisten Croatia Straubing wechselt Sandro Berovic zum Stadtrivalen. "Sandro möchte es in der Bezirksliga probieren und bringt die körperlichen Voraussetzungen dafür mit. Vor allem ist er extrem kopfballstark", weiß Örs.





Dritter Neuer im Bunde ist Ivan Grebenar, der im Defensivbereich variabel einsetzbar ist. "Ivan hat in Bosnien sogar schon in der zweiten Liga gespielt. Als er vor ein paar Jahren nach Deutschland gekommen ist, hat er sich in erster Linie darauf fokussiert, beruflich Fuß zu fassen und deshalb nicht höherklassig gespielt. Wir sind überzeugt, dass er unsere Abwehr stabilisieren wird", meint Örs, der mit dem 35-jährigen Routinier Hasib Mustafic noch einen alten Bekannten verpflichten konnte, der bereits in früheren Jahren das Trikot von Türk Gücü getragen hat:" Hasib ist für seine kämpferische Art bekannt. Er will es nochmal wissen und ist für unsere Defensivabteilung eine weitere Alternative."







Weiteres Trio (vo. li. na. re.), das von Croatia Straubing zum Stadtrivalen wechselt: Hasib Mustafic, Sandro Berovic und Ivan Grebenar – Foto: Saric