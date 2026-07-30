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Ligavorschau
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Türk Gücü setzt auf Kontinuität
Teaser KOL NORD: +++ Der FC Türk Gücü Breidenbach will in der Fußball-Kreisoberliga Nord weiter stabil bleiben. Spielertrainer Aksoy setzt auf Kontinuität und frische Impulse durch zwei Zugänge +++
Breidenbach. Beim FC Türk Gücü Breidenbach beginnt die neue Saison ohne großen personellen Umbruch. Das ist für Spielertrainer Burak Aksoy zunächst eine gute Nachricht. Nach einer stabilen vergangenen Runde in der Fußball-Kreisoberliga Nord, in der seine Mannschaft erneut bewies, dass sie auch auf dem neuen Kunstrasen erfolgreich sein kann, soll der eingeschlagene Weg fortgesetzt werden. Die Vorbereitung läuft aus Sicht des Trainers ordentlich, wenngleich auch am Hausberg die Urlaubszeit ihre Spuren hinterlässt.