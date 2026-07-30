Türk Gücü setzt auf Kontinuität

Gibt beim FC Türk Gücü Breidenbach die Kommandos auf dem Platz und an der Seitenlinie: Spielertrainer Burak Aksoy. © Jens Schmidt

Breidenbach. Beim FC Türk Gücü Breidenbach beginnt die neue Saison ohne großen personellen Umbruch. Das ist für Spielertrainer Burak Aksoy zunächst eine gute Nachricht. Nach einer stabilen vergangenen Runde in der Fußball-Kreisoberliga Nord, in der seine Mannschaft erneut bewies, dass sie auch auf dem neuen Kunstrasen erfolgreich sein kann, soll der eingeschlagene Weg fortgesetzt werden. Die Vorbereitung läuft aus Sicht des Trainers ordentlich, wenngleich auch am Hausberg die Urlaubszeit ihre Spuren hinterlässt.