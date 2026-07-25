Türk Gücü Rüsselsheim peilt früh den Klassenerhalt an

Rüsselshheim. Nach drei Jahren spielt der FC Türk Gücü Rüsselsheim in dieser Spielzeit wieder in der Kreisoberliga Darmstadt/Groß-Gerau. Der 1980 gegründete Klub sicherte sich in der vergangenen Saison mit 141:36 Toren bei 79 Punkten souverän die Meisterschaft, nachdem man in den vergangenen vier Jahren zweimal in der Relegationsrunde gescheitert war. Mit dem ehemaligen Hessen- und Verbandsligaspieler Bülent Öztürk geht der Klub mit einem neuen Trainer in die Saison.
Öztürk, in der vergangenen Spielzeit noch bei der SKG Walldorf tätig, zeigte sich zum Ende der letzten Saison von der Anfrage des FC Türk Gücü überrascht. Er war allerdings von dem Konzept des Aufsteigers überzeugt: "Es gibt einen bodenständigen und mittelfristigen Plan." So soll mit einem strukturellen Aufbau, Jugendintegration und Infrastrukturverbesserung die Zukunft in höheren Ligen in der Region Darmstadt gesichert werden. Hauptziel in der Vorbereitungsphase sieht Bülent Öztürk eine Mannschaft zu formen, die in der KOL konkurrenzfähig sein kann.
Mit Joel Trbojevic (SC Türk Gücü Darmstadt/41 Tore) und Ömer Koc (SC Opel 06 Rüsselsheim/24) haben zwei Akteure den Meister verlassen, die neben 65 Toren auch 31 Treffer vorbereiteten. Der neue Trainer weiß, dass sich damit das Spiel der Rüsselsheimer verändern wird. Neben Abdihafid Ahmed Ali (TSV Eschollbrücken), Okan Okcuer (SKG Walldorf), Amanuel Mulatu (SV Hahn), Mert Kurtboz (Sportfreunde Bischofsheim), Ahmad Mohamad (SKV Mörfelden), Hawo Ali Hussein Abdihafid Omar Ali, Erin Shala (beide SKV Büttelborn) und Anthony Noorali (SV Alemannia Königstädten) sind weitere Neuzugänge vorgesehen. Mit Ihab Bouzayen (SSV Raunheim) und Serdar Erdinc (SKG Bauschheim) haben zwei weitere Akteuren den Kreisoberligisten verlassen.
Aufgrund des veränderten Kaders sieht Öztürk einen Taktikwechsel unvermeidbar. In erster Linie liegt die Priorität zunächst auf Ergebnisorientierung. Zudem wird sich das Spiel in der neuen Spielklasse natürlich verändern. "Während die vergangene Saison vom Ballbesitz geprägt war, wird die Mannschaft nun stärker auf Konter und schelles Umschaltspiel vorbereitet", erklärt er. In der Defensive erwartet er Disziplin, während in der Offensive die Rüsselsheimer Techniker ihre Qualitäten ausspielen sollen. Wichtig ist ihm vor allem, dass ich das Team in der neuen Spielklasse etabliert. Ziel ist es, dass der Aufsteiger, der weiterhin auf dem Sportgelände des VfR Rüsselsheim zu Hause ist, frühzeitig den Ligaverbleib sichert.
Mittelfristig soll der Aufstieg in die Gruppenliga erreicht werden, wo der Klub von 2018 bis 2022 bereits in vier Spielzeiten am Ball war. Obwohl das neuformierte Team noch einige Wochen benötigt, um sich zu finden, sieht Öztürk gute Chancen, den Klassenerhalt zu sichern. Er rechnet mit einer ausgeglichenen KOL mit vielen guten Mannschaften. Als Aufstiegsfavorit sieht er den SV St. Stephan Griesheim, der aufgrund solider Arbeit und guter Jugendarbeit das Potenzial für die Gruppenliga habe.
Beim FC Türk Gücü fühlt er sich gut aufgenommen und lobt besonders seine Spieler, die sich immer lernwillig zeigen. Ihm gefällt vor allem, dass die Spieler sich in jeder Trainingseinheit verbessern wollen. Begeistert zeigt er sich, dass sich im Klub viele ehrenamtliche Helfer um das Team kümmern, damit er sich auf seine Traineraufgaben konzentrieren kann.