Türk Gücü Rüsselsheim peilt früh den Klassenerhalt an

Öztürk, in der vergangenen Spielzeit noch bei der SKG Walldorf tätig, zeigte sich zum Ende der letzten Saison von der Anfrage des FC Türk Gücü überrascht. Er war allerdings von dem Konzept des Aufsteigers überzeugt: "Es gibt einen bodenständigen und mittelfristigen Plan." So soll mit einem strukturellen Aufbau, Jugendintegration und Infrastrukturverbesserung die Zukunft in höheren Ligen in der Region Darmstadt gesichert werden. Hauptziel in der Vorbereitungsphase sieht Bülent Öztürk eine Mannschaft zu formen, die in der KOL konkurrenzfähig sein kann.

Mit Joel Trbojevic (SC Türk Gücü Darmstadt/41 Tore) und Ömer Koc (SC Opel 06 Rüsselsheim/24) haben zwei Akteure den Meister verlassen, die neben 65 Toren auch 31 Treffer vorbereiteten. Der neue Trainer weiß, dass sich damit das Spiel der Rüsselsheimer verändern wird. Neben Abdihafid Ahmed Ali (TSV Eschollbrücken), Okan Okcuer (SKG Walldorf), Amanuel Mulatu (SV Hahn), Mert Kurtboz (Sportfreunde Bischofsheim), Ahmad Mohamad (SKV Mörfelden), Hawo Ali Hussein Abdihafid Omar Ali, Erin Shala (beide SKV Büttelborn) und Anthony Noorali (SV Alemannia Königstädten) sind weitere Neuzugänge vorgesehen. Mit Ihab Bouzayen (SSV Raunheim) und Serdar Erdinc (SKG Bauschheim) haben zwei weitere Akteuren den Kreisoberligisten verlassen.

Aufgrund des veränderten Kaders sieht Öztürk einen Taktikwechsel unvermeidbar. In erster Linie liegt die Priorität zunächst auf Ergebnisorientierung. Zudem wird sich das Spiel in der neuen Spielklasse natürlich verändern. "Während die vergangene Saison vom Ballbesitz geprägt war, wird die Mannschaft nun stärker auf Konter und schelles Umschaltspiel vorbereitet", erklärt er. In der Defensive erwartet er Disziplin, während in der Offensive die Rüsselsheimer Techniker ihre Qualitäten ausspielen sollen. Wichtig ist ihm vor allem, dass ich das Team in der neuen Spielklasse etabliert. Ziel ist es, dass der Aufsteiger, der weiterhin auf dem Sportgelände des VfR Rüsselsheim zu Hause ist, frühzeitig den Ligaverbleib sichert.

SV St. Stephan Griesheim als Favorit