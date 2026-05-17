Türk Gücü Rüsselsheim jubelt vor „herrlicher“ Kulisse

Es hat allerdings bis zum Seitenwechsel gedauert, ehe seine Mannschaft richtig im Spiel war. In der ersten Halbzeit noch nicht zwingend genug, kassierte sie kurz vor der Pause das 0:1. Doch dann gab der Tabellenführer Gas. Serdar Erdinc ging nun aufs Feld und legte gleich für Ömer Koc auf, der zum Ausgleich traf. Der Torschütze setzte nur zwei Minuten später das 2:1 drauf. Und als Younes Celik direkt danach auf 3:1 erhöhte, war der Weg endgültig frei. „Dann sind die Zuschauer voll abgegangen“, freute sich Ellekoglu über eine Riesenstimmung, die Joel Trbojevic mit einem Hattrick zum Kochen brachte. Karim Kuac setzte den Schlusspunkt zum 7:1. Und Türk war Meister. Tore: 0:1 El Ouasdi (45.), 1:1, 1:2 Koc (50., 52.), 1:3 Celik (55.), 1:4, 1:5, 1:6 Trbojevic (63., 73., 86.), 1:7 Kuac (90.).