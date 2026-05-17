Türk Gücü Rüsselsheim jubelt vor „herrlicher“ Kulisse

Kreis Groß-Gerau. Riesenjubel bei Türk Gücü Rüsselsheim: Vor einer herrlichen Kulisse mit rund 400 Zuschauern hat der A-Liga-Spitzenreiter durch ein 7:1 im Lokalderby über Opel Rüsselsheim die Meisterschaft am drittletzten Spieltag klar gemacht und mit den Fans ausgelassen den Aufstieg gefeiert. Nach drei Jahren kehrt Türk Gücü in die Kreisoberliga zurück.
Während der SV 07 Nauheim auf Platz zwei bei Hellas Rüsselsheim einen 4:1-Sieg einfuhr, gab es dahinter für die SSV Raunheim wie in der Vorwoche durch die Absage von Hillal Rüsselsheim erneut drei Punkte kampflos. Diesmal trat Rot-Weiß Walldorf III gegen Raunheim nicht an. „Wir hatten leider zuviele Absagen“, erklärte RW-Coach Predrag Prodanovic.
Im Kellerduell gelang dem SV Klein-Gerau ein später 2:0-Erfolg über Hillal Rüsselsheim. Doch liegt der Tabellenvorletzte noch immer sechs Zähler hinter dem FC Hillal, der für den Relegationsplatz nur noch einen Punkt braucht.
Nach dem Abpfiff kannte der Jubel keine Grenzen. Die Fans stürmten auf den Rasen und feierten ihre Mannschaft. Die Spieler fielen sich in die Arme, sangen und tanzten. Endlich ist die Meisterschaft perfekt. War der Riesenvorsprung aus der Hinrunde zwischenzeitlich zusammengeschmolzen, machte Türk nun alles klar und ließ gegen den SC Opel keine Zweifel mehr am Titelgewinn aufkommen. „Die Jungs haben das mit Serdar Erdinc als Interimstrainer super gemacht in den letzten Spielen. Wir freuen uns riesig über den Aufstieg“, sagte Teammanager Seyfettin Ellekoglu nach dem Abpfiff strahlend.
Es hat allerdings bis zum Seitenwechsel gedauert, ehe seine Mannschaft richtig im Spiel war. In der ersten Halbzeit noch nicht zwingend genug, kassierte sie kurz vor der Pause das 0:1. Doch dann gab der Tabellenführer Gas. Serdar Erdinc ging nun aufs Feld und legte gleich für Ömer Koc auf, der zum Ausgleich traf. Der Torschütze setzte nur zwei Minuten später das 2:1 drauf. Und als Younes Celik direkt danach auf 3:1 erhöhte, war der Weg endgültig frei. „Dann sind die Zuschauer voll abgegangen“, freute sich Ellekoglu über eine Riesenstimmung, die Joel Trbojevic mit einem Hattrick zum Kochen brachte. Karim Kuac setzte den Schlusspunkt zum 7:1. Und Türk war Meister. Tore: 0:1 El Ouasdi (45.), 1:1, 1:2 Koc (50., 52.), 1:3 Celik (55.), 1:4, 1:5, 1:6 Trbojevic (63., 73., 86.), 1:7 Kuac (90.).
Hellas traf nach zehn Minuten den Pfosten und geriet Mitte der ersten Halbzeit wegen einer Notbremse in Unterzahl. „Wir hätten den Sack schon in der ersten Halbzeit zumachen können, haben da aber was liegen lassen“, bedauerte SV-Coach Alex Stumm. Nach dem 3:0 ließ sich seine Mannschaft den Sieg jedoch nicht mehr nehmen. Tore: 0:1 El Fuente (25.), 0:2 Deanovic (35.), 0:3 Di Luca (58.), 1:3 Loderer (74. FE), 1:4 Nuhn (90.+3). Rot: Yalcin (Hellas/20.).
Mit einem Kopfball und einem schönen Weitschuss in den Winkel führte Emre Kanmaz die Gastgeber in der Schlussphase noch zum Sieg. Nachdem Hillal Mitte der zweiten Halbzeit je einmal Pfosten und Latte getroffen hatte, stellte SV-Coach Marcel Heuer auf Dreierkette um. „Dann haben wir das Spiel nach vorne verlagert und konnten es noch für uns entscheiden.“ Für Hillal-Interimstrainer Said Behadj eine bittere Niederlage: „Das hat weh getan. Wir waren die bessere Mannschaft und hatten viele Chancen.“ Tore: 1:0, 2:0 Kanmaz (83., 85.).
Die Sportfreunde traten nur zu zehnt an. „Aber Respekt, sie haben bis zum Schluss gekämpft“, hob Concordia-Coach Hamza Elezovic hervor, der sich über acht Tore seiner Mannschaft freuen konnte, darunter drei von Pascal Sattler. „Wir haben unsere Chancen gut genutzt.“
Wie SKG-Trainer Max Diefenbach berichtete, „mussten wir ohne acht Stammspieler antreten und waren chancenlos“. Tore: 0:1 Mahmoud (4.), 0:2 Astheimer (8.), 0:3 Wegert (11.), 0:4 Astheimer (31.), 0:5, 0:6 von Hagen (47., 64), 0:7 Geiser (88.).
„Wir waren über Standards gefährlich und haben zur Halbzeit 3:1 geführt“, freute sich SG-Coach David Ulrich bereits vor der Pause über zwei von drei Kopfballtreffern. „Doch leisteten wir uns in der zweiten Halbzeit zu viele individuelle Fehler. Bischofsheim war dann besser.“