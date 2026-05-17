 2026-05-15T09:36:57.455Z

Allgemeines

Türk Gücü Rüsselsheim jubelt vor „herrlicher“ Kulisse

Nach drei Jahren kehrt Türk Gücü Rüsselsheim in die Kreisoberliga zurück – während Nauheim weiter dranbleibt und im Tabellenkeller der A-Liga noch wichtige Punkte verteilt werden.

von Redaktion · Heute, 22:00 Uhr · 0 Leser
Jubel beim FC Türk Gücü.
Jubel beim FC Türk Gücü. – Foto: Dominik Claus (Archiv)

Verlinkte Inhalte

KLA Groß-Gerau
SG Trebur/Astheim
Klein-Gerau
SKV Mörfeld.
Bauschheim

Kreis Groß-Gerau. Riesenjubel bei Türk Gücü Rüsselsheim: Vor einer herrlichen Kulisse mit rund 400 Zuschauern hat der A-Liga-Spitzenreiter durch ein 7:1 im Lokalderby über Opel Rüsselsheim die Meisterschaft am drittletzten Spieltag klar gemacht und mit den Fans ausgelassen den Aufstieg gefeiert. Nach drei Jahren kehrt Türk Gücü in die Kreisoberliga zurück.

Während der SV 07 Nauheim auf Platz zwei bei Hellas Rüsselsheim einen 4:1-Sieg einfuhr, gab es dahinter für die SSV Raunheim wie in der Vorwoche durch die Absage von Hillal Rüsselsheim erneut drei Punkte kampflos. Diesmal trat Rot-Weiß Walldorf III gegen Raunheim nicht an. „Wir hatten leider zuviele Absagen“, erklärte RW-Coach Predrag Prodanovic.

Im Kellerduell gelang dem SV Klein-Gerau ein später 2:0-Erfolg über Hillal Rüsselsheim. Doch liegt der Tabellenvorletzte noch immer sechs Zähler hinter dem FC Hillal, der für den Relegationsplatz nur noch einen Punkt braucht.

Heute, 15:00 Uhr
FC Türk Gücü Rüsselsheim
FC Türk Gücü RüsselsheimFC Türk Gücü
SC Opel Rüsselsheim
SC Opel RüsselsheimSC Opel
7
1
Abpfiff

Nach dem Abpfiff kannte der Jubel keine Grenzen. Die Fans stürmten auf den Rasen und feierten ihre Mannschaft. Die Spieler fielen sich in die Arme, sangen und tanzten. Endlich ist die Meisterschaft perfekt. War der Riesenvorsprung aus der Hinrunde zwischenzeitlich zusammengeschmolzen, machte Türk nun alles klar und ließ gegen den SC Opel keine Zweifel mehr am Titelgewinn aufkommen. „Die Jungs haben das mit Serdar Erdinc als Interimstrainer super gemacht in den letzten Spielen. Wir freuen uns riesig über den Aufstieg“, sagte Teammanager Seyfettin Ellekoglu nach dem Abpfiff strahlend.

Trbojevic bringt mit Hattrick Stimmung zum Kochen

Es hat allerdings bis zum Seitenwechsel gedauert, ehe seine Mannschaft richtig im Spiel war. In der ersten Halbzeit noch nicht zwingend genug, kassierte sie kurz vor der Pause das 0:1. Doch dann gab der Tabellenführer Gas. Serdar Erdinc ging nun aufs Feld und legte gleich für Ömer Koc auf, der zum Ausgleich traf. Der Torschütze setzte nur zwei Minuten später das 2:1 drauf. Und als Younes Celik direkt danach auf 3:1 erhöhte, war der Weg endgültig frei. „Dann sind die Zuschauer voll abgegangen“, freute sich Ellekoglu über eine Riesenstimmung, die Joel Trbojevic mit einem Hattrick zum Kochen brachte. Karim Kuac setzte den Schlusspunkt zum 7:1. Und Türk war Meister. Tore: 0:1 El Ouasdi (45.), 1:1, 1:2 Koc (50., 52.), 1:3 Celik (55.), 1:4, 1:5, 1:6 Trbojevic (63., 73., 86.), 1:7 Kuac (90.).

Heute, 15:00 Uhr
FV Hellas Rüsselsheim
FV Hellas RüsselsheimFV Hellas
SV 07 Nauheim
SV 07 NauheimSV Nauheim
1
4
Abpfiff

Hellas traf nach zehn Minuten den Pfosten und geriet Mitte der ersten Halbzeit wegen einer Notbremse in Unterzahl. „Wir hätten den Sack schon in der ersten Halbzeit zumachen können, haben da aber was liegen lassen“, bedauerte SV-Coach Alex Stumm. Nach dem 3:0 ließ sich seine Mannschaft den Sieg jedoch nicht mehr nehmen. Tore: 0:1 El Fuente (25.), 0:2 Deanovic (35.), 0:3 Di Luca (58.), 1:3 Loderer (74. FE), 1:4 Nuhn (90.+3). Rot: Yalcin (Hellas/20.).

Heute, 15:00 Uhr
SV Klein-Gerau
SV Klein-GerauKlein-Gerau
FC Hillal Rüsselsheim
FC Hillal RüsselsheimFC Hillal
2
0
Abpfiff

Mit einem Kopfball und einem schönen Weitschuss in den Winkel führte Emre Kanmaz die Gastgeber in der Schlussphase noch zum Sieg. Nachdem Hillal Mitte der zweiten Halbzeit je einmal Pfosten und Latte getroffen hatte, stellte SV-Coach Marcel Heuer auf Dreierkette um. „Dann haben wir das Spiel nach vorne verlagert und konnten es noch für uns entscheiden.“ Für Hillal-Interimstrainer Said Behadj eine bittere Niederlage: „Das hat weh getan. Wir waren die bessere Mannschaft und hatten viele Chancen.“ Tore: 1:0, 2:0 Kanmaz (83., 85.).

Heute, 15:00 Uhr
SV Concordia Gernsheim
SV Concordia GernsheimSV Gernsheim
Sportfreunde Bischofsheim
Sportfreunde BischofsheimSF Bischofs.
8
1
Abpfiff

Die Sportfreunde traten nur zu zehnt an. „Aber Respekt, sie haben bis zum Schluss gekämpft“, hob Concordia-Coach Hamza Elezovic hervor, der sich über acht Tore seiner Mannschaft freuen konnte, darunter drei von Pascal Sattler. „Wir haben unsere Chancen gut genutzt.“

SKG Bauschheim ohne acht Stammspieler chancenlos

Heute, 15:30 Uhr
SKG Bauschheim
SKG BauschheimBauschheim
SG Dornheim
SG DornheimSG Dornheim
0
7
Abpfiff

Wie SKG-Trainer Max Diefenbach berichtete, „mussten wir ohne acht Stammspieler antreten und waren chancenlos“. Tore: 0:1 Mahmoud (4.), 0:2 Astheimer (8.), 0:3 Wegert (11.), 0:4 Astheimer (31.), 0:5, 0:6 von Hagen (47., 64), 0:7 Geiser (88.).

Heute, 15:00 Uhr
SG Leeheim/Wolfskehlen
SG Leeheim/WolfskehlenSG Leeheim/Wolfskehlen
SV 07 Bischofsheim
SV 07 BischofsheimBischofsheim
4
5
Abpfiff

„Wir waren über Standards gefährlich und haben zur Halbzeit 3:1 geführt“, freute sich SG-Coach David Ulrich bereits vor der Pause über zwei von drei Kopfballtreffern. „Doch leisteten wir uns in der zweiten Halbzeit zu viele individuelle Fehler. Bischofsheim war dann besser.“