Türk Gücü Rüsselsheim jubelt Meisterjubel nach turbulenter Runde: Topstart, Tief mit Trainerwechsel und unter Interimscoach noch ganz sicher ins Ziel gekommen +++ Zuversicht für die Kreisoberliga. von Gabi Wesp-Lange · Heute, 19:00 Uhr · 0 Leser

Endlich zurück in der Kreisoberliga: Die Mannschaft von Türk Gücü Rüsselsheim hat den A-Liga-Titel eingefahren. Foto: Emir Konar

Rüsselsheim. Jetzt sind sie endlich wieder in der Kreisoberliga. Nach drei Jahren haben die Fußballer von Türk Gücü Rüsselsheim den Aufstieg geschafft und verabschieden sich als souveräner Meister aus der A-Liga nach oben. In der KOL will der ehemalige Gruppenligist nun eine gute Rolle spielen. „Wir streben einen sicheren Mittelfeldplatz an und werden es den Gegnern nicht leicht machen“, traut Teammanager Seyfettin Ellekoglu seiner Mannschaft einiges zu.

Dieser Text wird euch kostenlos zur Verfügung gestellt von Echo Online. Dabei nimmt sie viel Selbstbewusstsein aus dieser Saison mit. Vor rund 400 Zuschauern machte der Tabellenführer mit einem 7:1 im Lokalderby über den SC Opel Rüsselsheim den Titelgewinn vorzeitig perfekt und kann auf eine hervorragende Bilanz zurückblicken: 76 Punkte bis zum vorletzten Spieltag, 34 Siege, nur drei Niederlagen und vier Unentschieden, dazu die mit Abstand beste Torbilanz. Pro Spiel über vier Treffer, im Schnitt nur ein Gegentor: Türk Gücü hat die Liga dominiert.

Ergebnistief führt zu Trainertrennung Zum Jahreswechsel betrug der Vorsprung auf die Konkurrenz schon satte 14 Punkte. Doch dann kam Sand ins Getriebe nach der Winterpause. Auf ein 2:0 in Dornheim folgte eine 1:3-Niederlage gegen Nauheim und ein 3:3 gegen RW Walldorf II. Nach dem 6:0 über Schlusslicht Bauschheim endeten die Duelle mit Raunheim und Hellas Rüsselsheim auch nur unentschieden. „Neun Punkte haben wir in dieser Phase liegen lassen. Nauheim und Raunheim kamen immer näher. Unsere Chancenverwertung und unser Teamgeist waren nicht gut. Da mussten wir etwas ändern“, sah Ellekoglu Handlungsbedarf. In einem Gespräch mit Trainer Özden Celik einigten sich dann beide Seiten auf eine vorzeitige Trennung. Serdar Erdinc weckt Emotionen Für die letzten sechs Partien übernahm nach Rücksprache mit der Mannschaft dann Serdar Erdinc als Spielertrainer die Regie und sorgte für „einen neuen Schub“, wie Ellekoglu begeistert hervorhebt. „Wir haben dann noch besser gespielt als in der Hinrunde, vor allem taktisch waren wir sehr stark. Serdar hat tolle Arbeit geleistet und viel Emotion reingebracht.“ Wie Erdinc selbst betont, „haben die Jungs aber auch super mitgezogen. Und Seyfettin hat mit dem Vorstand für große Unterstützung gesorgt.“ Der Interimscoach richtet zudem ausdrücklich „einen großen Dank an Özden Celik, der uns auf Platz eins geführt hat“.