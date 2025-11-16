Türk Gücü patzt - Verfolger holen auf

Darmstadt. Mit einem 3:1-Erfolg über Spitzenreiter Türk Gücü Darmstadt bleibt der starke Aufsteiger SG Modau II in der A-Liga Darmstadt im Aufstiegsrennen dabei. Zudem ist die Spitze wieder enger zusammengerückt. Modau war die bessere Mannschaft im Spitzenspiel und führte durch Steffen Zöllner (9.,) und Jinas Luca Halm (25.) bereits mit 2:0, ehe Furkan Biligin (27.) für den Tabellenführer verkürzte. Nach der Pause war Darmstadt spielerisch überlegen, verpasste aber die Wende. Mit dem dritten Modauer Treffer durch Ayub Mohamud war die Partie entschieden. Zweiter bleibt der FC Ober-Ramstadt (drei Punkte zurück), der das Derby beim TSV Nieder-Ramstadt mit 2:0 für sich entscheiden konnte.
Mit dem Unentschieden beim Zweiten bleibt Dieburg im Aufstiegsrennender A-Liga Dieburg. Nach den Treffern von Paul Pufe (6.), Florent Hajdini (29,) und David Lang (35.) sah es bereits nach einem sicheren Sieg für die Viktoria aus, ehe die Gastgeber mit drei Treffern in den letzten 15 Minuten noch zum Unentschieden kamen. Spitzenreiter bleibt die SG Ueberau, die mit 3:0-Toren gegen Viktoria Klein-Zimmern siegte.
Die weiteren Partien im Überblick: