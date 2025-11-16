 2025-10-30T14:25:35.653Z

Allgemeines
Tabellenführer patzt: Türk Gücü Darmstadt musste sich in der Fußball-A-Liga bei Verfolger SG Modau II geschlagen geben. (Symbolfoto) Foto: picture alliance/dpa

Türk Gücü patzt - Verfolger holen auf

A-Liga-Spitzenreiter verliert bei SG Modau II +++ Ober-Ramstadt macht mit Derby-Sieg Boden gut

Darmstadt. Mit einem 3:1-Erfolg über Spitzenreiter Türk Gücü Darmstadt bleibt der starke Aufsteiger SG Modau II in der A-Liga Darmstadt im Aufstiegsrennen dabei. Zudem ist die Spitze wieder enger zusammengerückt. Modau war die bessere Mannschaft im Spitzenspiel und führte durch Steffen Zöllner (9.,) und Jinas Luca Halm (25.) bereits mit 2:0, ehe Furkan Biligin (27.) für den Tabellenführer verkürzte. Nach der Pause war Darmstadt spielerisch überlegen, verpasste aber die Wende. Mit dem dritten Modauer Treffer durch Ayub Mohamud war die Partie entschieden. Zweiter bleibt der FC Ober-Ramstadt (drei Punkte zurück), der das Derby beim TSV Nieder-Ramstadt mit 2:0 für sich entscheiden konnte.

Viktoria Dieburg gibt 3:0 noch aus der Hand

Heute, 13:00 Uhr
Germania Ober-Roden
Germania Ober-RodenOber-Roden II
SV DJK Viktoria Dieburg
SV DJK Viktoria DieburgSV Dieburg
3
3
Abpfiff

Mit dem Unentschieden beim Zweiten bleibt Dieburg im Aufstiegsrennender A-Liga Dieburg. Nach den Treffern von Paul Pufe (6.), Florent Hajdini (29,) und David Lang (35.) sah es bereits nach einem sicheren Sieg für die Viktoria aus, ehe die Gastgeber mit drei Treffern in den letzten 15 Minuten noch zum Unentschieden kamen. Spitzenreiter bleibt die SG Ueberau, die mit 3:0-Toren gegen Viktoria Klein-Zimmern siegte.

Die weiteren Partien im Überblick:

Heute, 15:00 Uhr
FC Viktoria Schaafheim
FC Viktoria SchaafheimSchaafheim
TSV Klein-Umstadt
TSV Klein-UmstadtKl.-Umstadt
1
5
Abpfiff

Heute, 15:00 Uhr
FSV Groß-Zimmern
FSV Groß-ZimmernGroß-Zimmern
SV Heubach 1920
SV Heubach 1920SV Heubach
5
1

Heute, 15:00 Uhr
SG Klingen
SG KlingenSG Klingen
FSV Spachbrücken
FSV SpachbrückenSpachbrücken
1
4
Abpfiff

Heute, 15:00 Uhr
SpVgg Groß-Umstadt
SpVgg Groß-UmstadtSpVgg 1928
SC Hassia Dieburg
SC Hassia DieburgSC Hassia II
3
0
Abpfiff

Heute, 15:00 Uhr
SV 58 Sickenhofen
SV 58 SickenhofenSickenhofen
SV 1919 Münster
SV 1919 MünsterSV Münster II
0
2
Abpfiff

Heute, 15:00 Uhr
SG Ueberau
SG UeberauSG Ueberau
Viktoria Klein-Zimmern
Viktoria Klein-ZimmernKl.-Zimmern
3
0
Abpfiff


Stephan StählerAutor