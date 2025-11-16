Türk Gücü patzt - Verfolger holen auf

Darmstadt. Mit einem 3:1-Erfolg über Spitzenreiter Türk Gücü Darmstadt bleibt der starke Aufsteiger SG Modau II in der A-Liga Darmstadt im Aufstiegsrennen dabei. Zudem ist die Spitze wieder enger zusammengerückt. Modau war die bessere Mannschaft im Spitzenspiel und führte durch Steffen Zöllner (9.,) und Jinas Luca Halm (25.) bereits mit 2:0, ehe Furkan Biligin (27.) für den Tabellenführer verkürzte. Nach der Pause war Darmstadt spielerisch überlegen, verpasste aber die Wende. Mit dem dritten Modauer Treffer durch Ayub Mohamud war die Partie entschieden. Zweiter bleibt der FC Ober-Ramstadt (drei Punkte zurück), der das Derby beim TSV Nieder-Ramstadt mit 2:0 für sich entscheiden konnte.