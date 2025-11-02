Türk Gücü macht halbes Dutzend voll - Geisenhausen bezwingt FC Simbach

Für das Highlight des 17. Spieltags in der Bezirksliga West sorgen konnte der SV Türk Gücü Straubing. Gegen das Schlusslicht aus Pfarrkirchen zeigte sich die Shalaj-Elf erbarmungslos und fuhr am Ende einen deutlichen 6:0-Erfolg ein. Ganz oben dabei bleibt auch der TV Schierling, der sich mit 3:1 gegen den ASCK Simbach durchsetzen konnte. Über enge Siege freuen durfte sich der TSV Langquaid (2:1 gegen Sallach) und der ATSV Kelheim (1:0 gegen Plattling). Keine Treffer sahen die Zuschauer im Aufeinandertreffen zwischen dem FC Ergolding und dem SC Falkenberg.
Onur Örs, sportlicher Leiter TG Straubing: „Ein hochverdienter Sieg am heutigen Tag für uns. Über 90 Minuten konnten wir die Partie dominieren und auch in der Höhe verdient das Spiel für uns entscheiden. Wir haben viele Chancen liegenlassen und hätten auch höher gewinnen können. Einbahnstraßenfußball beschreib das Spiel heute wohl am Besten.“
Matthias Eisenschenk, Trainer TSV Langquaid: „Im ersten Durchgang haben wir die Partie deutlich dominiert und unser Gegner hatte keinen nennenswerten Abschluss. Auch Defensiv standen wir sehr gut. Neben unseren beiden Treffern hatten wir noch gute Kontermöglichkeiten, welche wir allesamt aber leider vergeben haben. Im zweiten Durchgang haben wir weiterhin sehr guten Fußball gespielt und leider das 3:0 nicht erzielt. Wie es dann so oft im Fußball ist, fingen wir uns den 2:1-Anschlusstreffer. Das Spiel wurde dementsprechend zwar nochmal spannend, wir haben es aber geschafft, weiterhin gut zu verteidigen und den Sieg nach Hause zu bringen. Meiner Meinung nach war es über 90 Minuten ein verdienter Sieg für uns.“
Christian Gottschalk, sportlicher Leiter ATSV Kelheim: „Heute haben wir es endlich mal wieder geschafft, einen Dreier einzufahren. Wir haben über 90 Minuten ein sehr gutes Spiel abgeliefert. Das einzige Manko war, dass wir gefühlt sieben hundertprozentige Chancen vergeben haben. Am Ende absolut verdient und eine super Leistung der Mannschaft.“
Michael Heckner, Trainer FC Ergolding: „Ich kann meinen Jungs heute eigentlich keinen Vorwurf machen. Das war ein 0:0 von der besseren Sorte. Eigentlich muss das Spiel zur Halbzeit entschieden sein. Es gab auch 1-2 strittige Elfmeter-Situationen, wo wir leider keinen bekommen haben. Das Ganze ist aber kein Beinbruch. Wir haben trotzdem eine gute Leistung abgeliefert und Falkenberg hat sich hier einen Punkt erkämpft.“