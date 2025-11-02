Türk Gücü macht halbes Dutzend voll - Geisenhausen bezwingt FC Simbach

Onur Örs, sportlicher Leiter TG Straubing: „Ein hochverdienter Sieg am heutigen Tag für uns. Über 90 Minuten konnten wir die Partie dominieren und auch in der Höhe verdient das Spiel für uns entscheiden. Wir haben viele Chancen liegenlassen und hätten auch höher gewinnen können. Einbahnstraßenfußball beschreib das Spiel heute wohl am Besten.“

Matthias Eisenschenk, Trainer TSV Langquaid: „Im ersten Durchgang haben wir die Partie deutlich dominiert und unser Gegner hatte keinen nennenswerten Abschluss. Auch Defensiv standen wir sehr gut. Neben unseren beiden Treffern hatten wir noch gute Kontermöglichkeiten, welche wir allesamt aber leider vergeben haben. Im zweiten Durchgang haben wir weiterhin sehr guten Fußball gespielt und leider das 3:0 nicht erzielt. Wie es dann so oft im Fußball ist, fingen wir uns den 2:1-Anschlusstreffer. Das Spiel wurde dementsprechend zwar nochmal spannend, wir haben es aber geschafft, weiterhin gut zu verteidigen und den Sieg nach Hause zu bringen. Meiner Meinung nach war es über 90 Minuten ein verdienter Sieg für uns.“