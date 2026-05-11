Türk Gücü Lauingen schießt sich aus der Krise

Der Spitzenreiter Türk Gücü Lauingen hat die Kurve gekriegt und ließ dem SSV Neumünster mit Alexander Zott (Mitte) keine Chance. – Foto: Louis Steppe

Der Vorsprung des Spitzenreiters Türk Gücü Lauingen war zuletzt arg zusammengeschrumpft. Steckt der Primus etwa in der Krise? Mit dem 5:1-Erfolg beim SSV Neumünster gab das Team von Trainer Sezgin Er die entsprechende Antwort und bleibt damit vor dem TSV Offingen, der beim SV Scheppach mit 5:0 triumphierte. Hohe Auswärtssiege gelangen auch dem FC Günzburg (6:0 beim TSV Balzhausen) und dem bisherigen Schlusslicht SSV Glött (4:1 bei der TSG Thannhausen).

Einen deutlichen 5:1-Erfolg feierte der Tabellenführer Türk Gücü Lauingen beim SSV Neumünster-Unterschöneberg. Nach der knappen 1:0-Pausenführung durch Ozan Safak (36.) drehte die türkische Kraft nach dem Seitenwechsel richtig auf. Lukas Ün (67.), Yigitcan Yüce (73.) sowie Venhar Neziri mit einem Doppelpack (76./82.) schraubten das Ergebnis in die Höhe. Der zwischenzeitliche Treffer von Timon Rauner zum 1:4 (79.) blieb nur Ergebniskosmetik.

Schiedsrichter: Norbert Süss (Ellgau) - Zuschauer: 150

Ein echtes Schützenfest feierte der FC Günzburg beim TSV Balzhausen. Mit 6:0 dominierte der Ex-Bezirksligist die Partie klar. Andreas Buchta eröffnete den Torreigen kurz vor der Pause (40.), ehe Maximilian Lamatsch mit zwei schnellen Treffern (42./45.+1) wenig später für die Vorentscheidung sorgte. Nach dem Seitenwechsel erhöhten Bilal Al Kheder (65.), erneut Lamatsch (68.) sowie Maurice Klaudrat (81.) zum deutlichen Endstand.

Schiedsrichter: Simon Sponer (Oberbernbach) - Zuschauer: 100

Der SC Bubesheim setzte sich zuhause mit 2:0 gegen den SC Altenmünster durch. Lange Zeit hielt der SCA die Partie offen, ehe Orhan Cimen in der 70. Minute die Führung erzielte. David Tamm machte mit einem verwandelten Foulelfmeter in der 78. Minute alles klar.

Schiedsrichter: Martin Faußner (Niederhofen) - Zuschauer: 90

Spannend bis in die Nachspielzeit blieb das Duell zwischen Türkiyemspor Krumbach und dem TSV Ziemetshausen. Der TSV ging früh durch Joschah Greiner in Führung (5.). Jonas Seibold erhöhte in der 73. Minute per Handelfmeter auf 2:0. Erst tief in der Nachspielzeit gelang Ahmet Ali Hasanca noch der Krumbacher Anschlusstreffer zum 1:2-Endstand (90.+3).

Schiedsrichter: Julian Bunk (Augsburg) - Zuschauer: 140 Pius Galgenmüller (21) eilt herbei, um dem Glötter Doppeltorschützen Jonas Stutzmüller zu gratulieren. Die Lilien landeten einen Überraschungssieg bei der TSG Thannhausen. – Foto: Benjamin Rößle Sa., 09.05.2026, 15:00 Uhr TSG Thannhausen Thannhausen SSV Glött SSV Glött 1 4 Die SSV Glött feierte bei der TSG Thannhausen einen überraschenden 4:1-Erfolg. Jonas Stutzmüller brachte die Lilien mit einem Doppelschlag in der 18. und 23. Minute früh auf Kurs. Zwar verkürzte Darijo Grmaca nur zwei Minuten später auf 1:2, doch nach der Pause sorgten Menderes Simsek (55.) und Stephan Ansbacher (83.) für klare Verhältnisse. In der Nachspielzeit sah Glötts Raffaele Albano noch die Gelb-Rote Karte.

Schiedsrichter: Kris Streiber (Schretzheim) - Zuschauer: 50

Der SV Neuburg/Kammel erwischte gegen die SpVgg Wiesenbach einen Traumstart. Simon Heiligmann (10.), Jonas Jehle (12.) und Samuel Gritsch (23.) sorgten früh für eine komfortable 3:0-Führung und legten die Basis für den 4:2-Sieg. Wiesenbach wirkte völlig überrumpelt Maximilian Hutner erhöhte in der 52. Minute sogar auf 4:0 und schien damit frühzeitig alles klarzumachen. Doch die Wiesenbacher zeigten Moral und kamen zurück ins Spiel. Daniel Steck verkürzte in der 59. Minute auf 1:4, ehe Pierre Heckelmüller in der 68. Minute den zweiten Treffer für die SpVgg nachlegte. In der Schlussphase versuchte Wiesenbach noch einmal Druck aufzubauen, doch der SVN verteidigte den Vorsprung.

Schiedsrichter: Benedikt Thurian (Brachstadt) - Zuschauer: 200