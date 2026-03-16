Türk Gücü Lauingen hat die Nase vorn Kriesliga-Spitzenreiter gewinnt beim TSV Offingen +++ Verfolger SC Bubesheim und SpVgg Wiesenbach lassen Federn +++ Schlusslicht Balzhausen darf wieder hoffen von red · Heute, 20:01 Uhr · 0 Leser

Platzverweise gab es für den Wiesenbacher Noah Schnitzler (links) und Glötts Kapitän Andreas Schrettle. – Foto: Thomas Braun

Im Titelrennen der Kreisliga West hat Türk Gücü Lauingen ein Ausrufezeichen gesetzt. Das Spitzenspiel beim bis dato punktgleichen TSV Offingen entschieden die Mohrenstädter für sich. Damit hat Türk Gücü nach dem Hinspielsieg auch den direkten Vergleich auf seiner Seite.



Schiedsrichter: Franz Kaltenegger (Steinheim) - Zuschauer: 120 Einen Zwei-Tore-Rückstand machte die SpVgg Wiesenbach gegen die SSV Glött noch wett und holte noch ein 2:2. Die Glötter dominierten die Anfangsphase. Die Führung gelang den Lilien unmittelbar vor dem Pausenpfiff durch Benjamin Waidele in Führung, der einen Freistoß aus kurzer Distanz mit dem Außenrist ins Netz beförderte. Kurz nach der Halbzeit erhöhte Stephan Ansbacher auf 0:2 (63.). Wiesenbach gab sich jedoch nicht auf und verkürzte in der 71. Minute durch einen Freistoß von Daniel Steck. Nur vier Minuten später gelang Steck per Kopf das 2:2. In der 78. Minute gab es gleich zwei Rote Karten: Noach Schnitzler und SSV-Kapitän Andreas Schrettle mussten das Feld verlassen.Schiedsrichter: Franz Kaltenegger (Steinheim) - Zuschauer: 120

Im Duell der Bezirklsiga-Absteiger hatte der TSV Ziemetshausen mit dem 1:0-Sieg gegen den FC Günzburg die Nase vorne. Lukas Hoffmann erzielte in der 22. Minute per Freistoß das einzige Tor des Spiels, nachdem zuvor Lorik Mataj gefoult worden war. Philipp Weber traf in der 30. Minute mit einem Kopfball noch die Latte des FCG-Tores, während Maurice Klaudrat für Günzburg in der 65. Minute den Pfosten traf. In der 72. Minute parierte Günzburgs Keeper Möhnle zweimal stark aus kurzer Distanz gegen Hoffmann.

Schiedsrichter: Luca Berger (Höchstädt) - Zuschauer: 120



Schiedsrichter: Julien Seiler (Schnuttenbach) - Zuschauer: 125 einen überraschend deutlichen 5:2-Sieg feierte der SC Altenmünster gegen die TSG Thannhausen. Marco Kalkbrenner eröffnete in der 14. Minute mit dem 1:0 den Torreigen, doch Ahmet Cam glich postwendend aus. Altenmünster blieb jedoch am Drücker: Pascal Henne (17.) und Jonas Roth (43.) erhöhten noch vor der Pause auf 3:1. Ein Kopfballtor von Kalkbrenner in der 60. Minute brachte das 4:1. Thannhausen verkürzte durch Ronis Sadrijaj, doch Dominik Bauer stellte in der 83. Minute den 5:2-Endstand her. Thannhausens Arlind Berisha erhielt zwischendurch eine Zeitstrafe.Schiedsrichter: Julien Seiler (Schnuttenbach) - Zuschauer: 125

Der SSV Neumünster-Unterschöneberg entführte mit dem 1:1 einen Punkt beim Aufstiegskandidaten SC Bubesheim. Valentin Jaumann hatte in der 43. Minute den SSV in Führung gebracht, wobei es um den Treffer Aufregung gab. Zunächst gab es Abstoß. Nach Rücksprache mit der Assistentin entschied Schiedsrichter Stefan Asam jedoch auf Tor, weil der Ball ins und nicht neben das Tor gegangen war. In der 55. Minute glich David Tamm für Bubesheim per Handelfmeter aus. In der Nachspielzeit erhielt Daniel Kränzle eine Zeitstrafe, doch Neumünster hielt in Unterzahl das 1:1.

Schiedsrichter: Stefan Asam (Herbertshofen) - Zuschauer: 100



Schiedsrichter: Christian Krier (Dürrlauingen) - Zuschauer: 70 Keinen Sieger gab es im Kellerduell auf dem Sportplatz Edelstetten. Der SV Scheppach entüfhrte mit dem 1:1 einen Zähler beii Türkiyemspor Krumbach. In der 29. Minute brachte Mustafa Birinci die Krumbacher mit einem Abstaubertor nach einer Flanke von Meric Capar in Führung. Ihr Teamkollege Samuel Cilek sah in der 74. Minute die Zeitstrafe und musste zehn Minuten pausieren. In der Schlussphase glich Georghe-Daniel Azamfirei für Scheppach nach einer Vorlage von Mathias Kraus aus (87.).Schiedsrichter: Christian Krier (Dürrlauingen) - Zuschauer: 70



Schiedsrichter: Dennis Steinke (Augsburg) - Zuschauer: 100 Das Schlusslicht TSV Balzhausen hat sich durch das 2:0 gegen den SV Neuburg/Kammel im Rennen um den Klassenerhalt zurückgemeldet. In der 37. Minute erzielte Tim Niesporek per Abstauber das 1:0, die Vorarbeit kam von Moritz Deni. Jonas Nießner erhöhte in der 68. Minute auf 2:0 mit einer Vorlage von Markus Mayer. Neuburgs Kilian Kustermann handelte sich in der 86. Minute eine Zeiststrafe ein.Schiedsrichter: Dennis Steinke (Augsburg) - Zuschauer: 100

Beim TSV Offingen standen zuletzt Diskussionen um das Personal im Fokus, weil die Spielertrainer Maximilian Braun und Stefan Smolka ihren Abschied zum Saisonende verkündeten. Im Titelrennen setzte es gegen Türk Gücü Lauingen dann eine 3:4-Niederlage. Neuzugang Lukas Ün brachte die Lauinger in der zehnten Minute in Führung. Zwölf Minuten später erhöhte Yigitcan Yüce per Elfmeter. Offingen antwortete durch Philipp Schönberger (36.), doch nach der Pause traf erneut Ün zum 1:3 (47.). Doch es blieb weiter spannend. David Süß brachte Offingen mit dem 2:3 zurück ins Spiel (65.), bevor Fatjon Gashi für Lauingen auf 2:4 stellte (77.). In der Schlussphase verwandelte Süß einen weiteren Elfmeter zum 3:4 (87.), doch diesen Vorsprung brachte Türk Gücü über die Zeit.

Schiedsrichter: Maximilian Wirkner (Mertingen) - Zuschauer: 150



