Türk Gücü Lauingen feiert den Bezirksliga-Aufstieg Kreisligist setzt sich mit 2:1 gegen Glött durch +++ Offingen geht als Vizemeisterschaft in die Aufstiegs-Relegation +++ Balzhausen muss in die Kreisklasse von red · Heute, 15:34 Uhr · 0 Leser

Premiere für Türk Gücü Lauingen: Nach dem 2:1-Sieg gegen die SSV Glött steht der erstmalige Bezirksliga-Aufstieg fest. – Foto: Karl Aumiller

Am Ende musste Türk Gücü Lauingen zwar noch zittern, doch als der Schlusspiff ertönte und der 2:1-Sieg gegen die SSV Glött amtlich war, gab es kein Halten mehr. Die Lauinger schafften als Meister der Kreisliga West den erstmaligen Aufstieg in die Bezirksliga. Während die Glötter ebenso wie der SV Scheppach in die Abstiegsrelegation müssen. Als zweiter Absteiger nach dem SSV Neumünster steht der TSV Balzhausen fest.

Im Auwaldstadion feierte Türk Gücü Lauingen einen hart erkämpften 2:1-Erfolg gegen die SSV Glött und feiert damit den Bezirksliga-Aufstieg. Die Türken erwischten den besseren Start und gingen bereits in der 13. Minute in Führung: Nach einer Hereingabe von Sahin Tasdelen köpfte Ömer Güzel zum 1:0 ein. Kurz vor der Pause erhöhte Ozan Safak ebenfalls per Kopf auf 2:0 (37.). Nur eine Minute später wurde es jedoch kompliziert für die Hausherren, als Tasdelen mit Gelb-Rot frühzeitig vom Feld musste. In Überzahl drängte Glött im zweiten Durchgang auf den Anschluss. Erst in der 88. Minute verkürzte Pius Galgenmüller, doch Lauingen brachte den knappen Vorsprung über die Zeit.

Schiedsrichter: Jonas Keppeler (Eggelstetten) - Zuschauer: 300

Der TSV Offingen setzte sich zwar mit 4:1 gegen den FC Günzburg durch und geht als Vizemeister über die Ziellinie. Nach einer zunächst ausgeglichenen Begegnung brachte Ismail Bülbül die Offinger in der 64. Minute in Führung. Nur wenig später erhöhte Daniel Schönberger auf 2:0. Günzburg antwortete zwar durch Bilal Al Kheder mit dem Anschlusstreffer, doch Offingen blieb konsequent: Vincent Bucher und David Süß sorgten mit ihren Treffern in der Schlussphase für klare Verhältnisse.

Schiedsrichter: Jürgen Gabel (Augsburg) - Zuschauer: 100



Schiedsrichter: Patrick Huber (Ziertheim) - Zuschauer: 80 Die SpVgg Wiesenbach feierte gegen die TSG Thannhausen einen souveränen 4:0-Erfolg. Nach einer zunächst ausgeglichenen ersten Halbzeit gerieten die Thannhauser kurz vor der Pause zusätzlich unter Druck, als Darijo Grmaca mit Gelb-Rot vom Platz musste (45.). Den personellen Vorteil nutzte Wiesenbach konsequent: Alex Hartmann eröffnete nach Wiederbeginn per Flugkopfball den Torreigen (50.), ehe Leonard Munding nur fünf Minuten später per Strafstoß erhöhte. Jakob Micheler stellte in der 65. Minute auf 3:0, bevor Enes Sariman den deutlichen Erfolg endgültig perfekt machte (75.).Schiedsrichter: Patrick Huber (Ziertheim) - Zuschauer: 80



Schiedsrichter: Moritz Simnacher (Dürrlauingen) - Zuschauer: 80 Im Stadion an der Kreppe entwickelte sich zwischen dem TSV Ziemetshausen und dem SSV Neumünster-Unterschönesberg ein unterhaltsames Duell. Zimetshausen verpasste zunächst die frühe Führung, als Julian Riederle einen Elfmeter ungenutzt ließ (15.). Kurios wurde es wenig später: Ein Eigentor von Andre Bettighofer brachte die Gäste in Front (29.). Nach dem Seitenwechsel drehte Ziemetshausen jedoch auf. Marcel Landherr sorgte nach Vorlage von Riederle für den Ausgleich (56.), ehe Philipp Weber per Strafstoß die Führung herstellte (61.). Jannik Müller erhöhte wenig später auf 3:1 (71.), bevor Fabio Müller nach Vorarbeit von Landherr den Schlusspunkt zum 4:1 setzte (76.).Schiedsrichter: Moritz Simnacher (Dürrlauingen) - Zuschauer: 80



Schiedsrichter: Dennis Mehl (Neu-Ulm) - Zuschauer: 128 Der SC Altenmünster setzte sich nach einer starken Schlussphase mit 4:1 gegen den SV Scheppach durch. Marco Kalkbrenner brachte den SCA kurz vor der Pause nach Vorarbeit von Jonas Roth in Führung (40.). Zwar gelang Leon Rutkowski nach etwas mehr als einer Stunde der Ausgleich (63.), doch Altenmünster antwortete eindrucksvoll: Patrick Pecher brachte sein Team in der 79. Minute erneut in Front, ehe Pascal Henne und Baton Morina in der Nachspielzeit das Ergebnis deutlich gestalteten.Schiedsrichter: Dennis Mehl (Neu-Ulm) - Zuschauer: 128



Schiedsrichter: Patrick Rossow (Neusäß) - Zuschauer: 98 Der SV Neuburg feierte beim SC Bubesheim einen ungefährdeten 3:0-Auswärtssieg. Daniel Bobitiu brachte die Kammeltaler bereits früh nach Vorlage von Kilian Kustermann in Führung (15.). Nur vier Minuten später legte Felix Glockner nach und erhöhte auf 2:0. Bubesheim fand offensiv kaum Lösungen gegen die kompakte Gästeabwehr. In der Schlussphase machte schließlich Kustermann selbst nach Vorarbeit von Julian Dopfer alles klar (81.).Schiedsrichter: Patrick Rossow (Neusäß) - Zuschauer: 98

In einer bis in die Nachspielzeit offenen Begegnung setzte sich Türkiyemspor Krumbach knapp mit 2:1 beim TSV Balzhausen durch. Die Krumbacher gingen in der 22. Minute in Führung, als Meric Capar nach Vorarbeit von Ahmet Ali Hasanca traf. Lange hielt dieser Vorsprung, ehe Valentin Szantho von Radnoth in der 68. Minute den Ausgleich erzielte. Die hektische Schlussphase brachte gleich zwei Gelb-Rote Karten gegen die Krumbacher Christian Kumschier und Antonio Pejic mit sich. Den entscheidenden Moment hatte jedoch Enes Aydin: In der fünften Minute der Nachspielzeit traf er nach erneuter Vorlage von Hasanca zum umjubelten Siegtreffer für Türkiyemspor.

Schiedsrichter: Vladyslav Klymov (Augsburg) - Zuschauer: 200