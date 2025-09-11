 2025-09-10T07:23:22.987Z

Allgemeines
Der SV Türk Gücü Straubing ist nach wie vor der Meisterschaftsfavorit der Bezirksliga West
Der SV Türk Gücü Straubing ist nach wie vor der Meisterschaftsfavorit der Bezirksliga West – Foto: Alfred Brumbauer

Türk Gücü heiß auf BZL-Kracher: »Wollen Tabellenführung übernehmen«

Am Sonntag gastiert Spitzenreiter ATSV Kelheim bei den ambitionierten Gäubodenstädtern

Bezirksliga West
TG Straubing

Die Meisterumfrage unter den Coaches der Bezirksliga West war eindeutig: Der SV Türk Gücü Straubing ist der große Favorit und nach einem knappen Drittel der Saison werden die Gäubodenstädter den hohen Erwartungen auch weitestgehend gerecht. Mit 22 Zählern stehen Abraham, Zeciri & Co. nach neun Spieltagen auf dem zweiten Platz. Besser ist bislang nur der ATSV Kelheim, der am Sonntag (Anstoß: 14 Uhr) an der Uferstraße aufkreuzt.

"Wir können relativ zufrieden sein. Unsere Urlauber haben sich zwar heuer in Grenzen gehalten, dennoch ist der August für Türk Gücü nie ein einfacher Monat. Mit der Punkteausbeute können wir daher gut leben. In Aiglsbach kann man mal verlieren, auch wenn es das nicht gebraucht hätte. In Ergolding war das Unentschieden leistungsgerecht. Das Remis beim FC Simbach war nicht eingeplant, aber wir mussten kurzfristig auf einige Schlüsselspieler verzichten und mit einer ganz jungen Truppe war es dort nicht einfach. Wir sind nicht so naiv, zu meinen, jedes Spiel gewinnen zu können. Das passt schon bisher", resümiert Spielercoach Asllan Shalaj, der vor der Partie gegen Primus ATSV Kelheim dennoch nicht um den heißen Brei herumredet: "Wir müssen gewinnen. Der Gegner ist zwar richtig gut und spielt einen technisch hervorragenden Fußball, aber wir wollen daheim drei Punkte holen und die Tabellenführung übernehmen."


Kushtrim Mazreku wird TG erst im Frühjahr wieder zur Verfügung stehen
Kushtrim Mazreku wird TG erst im Frühjahr wieder zur Verfügung stehen – Foto: Charly Becherer



Sorgen bereitet dem TG-Chefanweiser der langfristige Ausfall von Abwehrchef Kushtrim Mazreku, für den das Fußballjahr 2025 aufgrund einer Schulterverletzung gelaufen ist. "Kush ist für uns unersetzbar", sagt Shalaj, der am Sonntag mit großer Wahrscheinlichkeit auch auf Kapitän Almir Mesanovic verzichten muss. "Er hat Adduktorenprobleme und hat bei jedem Richtungswechsel Schmerzen. Das wird fürs Kelheim nichts werden", informiert der Coach, der am Vorabend des Bezirksliga-Krachers auch bei der Futsal-Bundesliga-Heimpremiere der Young Boys Balkan im Einsatz sein wird. "Futsal ist meine große Leidenschaft. Das macht mir riesigen Spaß, weil da richtig gut gekickt wird. Am Samstag wird bestimmt einiges los sein und das wird ein Highlight", sagt der 29-Jährige, dessen Priorität dennoch auf sein Engagement beim SV Türk Gücü Straubing gerichtet ist. "Wir wollen ganz vorne mitspielen. Das ist unser Ziel und alles andere wäre eine Enttäuschung", lautet die eindeutige Ansage des Vollblutfußballers.

