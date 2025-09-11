Türk Gücü heiß auf BZL-Kracher: »Wollen Tabellenführung übernehmen«

Die Meisterumfrage unter den Coaches der Bezirksliga West war eindeutig: Der SV Türk Gücü Straubing ist der große Favorit und nach einem knappen Drittel der Saison werden die Gäubodenstädter den hohen Erwartungen auch weitestgehend gerecht. Mit 22 Zählern stehen Abraham, Zeciri & Co. nach neun Spieltagen auf dem zweiten Platz. Besser ist bislang nur der ATSV Kelheim, der am Sonntag (Anstoß: 14 Uhr) an der Uferstraße aufkreuzt.

"Wir können relativ zufrieden sein. Unsere Urlauber haben sich zwar heuer in Grenzen gehalten, dennoch ist der August für Türk Gücü nie ein einfacher Monat. Mit der Punkteausbeute können wir daher gut leben. In Aiglsbach kann man mal verlieren, auch wenn es das nicht gebraucht hätte. In Ergolding war das Unentschieden leistungsgerecht. Das Remis beim FC Simbach war nicht eingeplant, aber wir mussten kurzfristig auf einige Schlüsselspieler verzichten und mit einer ganz jungen Truppe war es dort nicht einfach. Wir sind nicht so naiv, zu meinen, jedes Spiel gewinnen zu können. Das passt schon bisher", resümiert Spielercoach Asllan Shalaj, der vor der Partie gegen Primus ATSV Kelheim dennoch nicht um den heißen Brei herumredet: "Wir müssen gewinnen. Der Gegner ist zwar richtig gut und spielt einen technisch hervorragenden Fußball, aber wir wollen daheim drei Punkte holen und die Tabellenführung übernehmen."





