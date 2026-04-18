Türk Gücü gnadenlos - Verfolger Ergolding ebenfalls erfolgreich

Der SV Türk Gücü Straubing (in rot) nutzt die individuellen Fehler Kelheims aus und siegt mit 4:0. – Foto: Charly Becherer

25. Spieltag in der Bezirksliga West am Samstagnachmittag: Der Tabellenführer Türk Gücü Straubing setzte sich am Nachmittag mit 4:0 gegen den aktuell drittplatzierten aus Kelheim durch. Der direkte Verfolger der Straubinger, der FC Ergolding, gewann außerdem sein heutiges Heimspiel gegen den TSV Langquaid.

Der FC Ergolding setzte sich am heutigen Nachmittag in einer intensiven Partie gegen den TSV Langquaid zuhause mit 2:0 durch. In einem über weite Strecken umkämpften Spiel blieb es lange spannend, ehe Ergolding im Verlauf der Partie seine Chancen konsequenter nutzte und am Ende einen verdienten Heimsieg einfahren konnte. Michael Heckner (Trainer FC Ergolding): „Letztendlich wieder ein 2:0, geht auch in Ordnung, weil wir vor allem in der ersten Halbzeit dominant waren und uns eigentlich eine Pausenführung verdient gehabt hätten. Durch einen Standard haben wir dann das 1:0 erzielt und kurz vor Schluss den Deckel drauf gemacht. Langquaid hat bis zum Schluss alles versucht, deswegen haben wir heute gegen einen guten Gegner wieder eine sehr stabile Abwehrleistung zeigen müssen. Beim Stand von 0:0 hatte Langquaid auch eine riesen Möglichkeit, welche unser Keeper souverän gehalten hat. Die Schiedsrichterleistung im heutigen Spiel war auch wieder sehr gut.“

Aus Sicht des ATSV Kelheim hatte man sich für das heutige Spiel gegen den SV türk Gücü Straubing sicherlich etwas anderes vorgenommen. Nach vier individuellen Fehlern verlor das Team von Trainer Jürgen Schmid deutlich gegen den aktuellen Tabellenführer.

Christian Gottschalk (Sportlicher Leiter ATSV Kelheim): „Spielerisch war das relativ auf Augenhöhe. Leider wurden vier brutale individuelle Fehler eiskalt bestraft. So kannst du gegen eine Mannschaft wie Straubing natürlich nicht bestehen. Spätestens mit dem 3:0 war das Spiel entschieden. Schade, da wäre definitiv mehr drin gewesen. Aber so ist Fußball. Jetzt heißt es weitermachen.“

Asllan Shalaj (Spielertrainer SV Türk Gücü Straubing): „In der ersten Halbzeit hatte Kelheim mehr Spielanteile. Wir sind dann aber durch einen Standard in Führung gegangen. In der zweiten Halbzeit waren wir klar besser und haben letztlich verdient gewonnen, weil wir defensiv kaum etwas zugelassen haben.“

