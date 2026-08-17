Türk Gücü glänzt - Dorfen schockiert: Torfestival am Spieltag

Das Fußballwochenende bot den Zuschauern pure Dramatik und jede Menge Tore. Während sich die meisten Teams die Treffer geschwisterlich teilten, drückten vor allem zwei treffsichere Akteure den Partien ihren persönlichen Stempel auf: Mehmet Cay führte Türk Gücü Erding mit seinem Doppelpack beim 4:0-Auswärtssieg in Oberding fast im Alleingang auf die Siegerstraße, während beim spektakulären 4:3-Erfolg des SC Kirchasch gegen Taufkirchen Stürmer Markus Zollner ebenfalls doppelt einnetzte und den Grundstein für den Heimerfolg legte.

Torfestival in Kirchasch: Zollner-Doppelpack legt Grundstein

SC Kirchasch – TSV Aspis Taufkirchen 4:3 (2:1)

Die Zuschauer in Kirchasch bekamen ein spektakuläres Offensivspektakel geboten. Markus Zollner brachte die Heimelf mit einem schnellen Doppelpack (25. / 30.) früh mit 2:0 in Front. Julian Schaumaier hielt Taufkirchen mit dem Anschlusstreffer kurz vor der Pause (43.) im Spiel. Nach dem Seitenwechsel schienen Mathias Guttmann (65.) und Balazs Korpa (73.) mit den Treffern zum 4:1 alles klarzumachen. Doch Aspis gab nicht auf: Erneut Schaumaier (82.) und Yassine Lamghini (90.) verkürzten auf 4:3. Am Ende zitterte Kirchasch den knappen Vorsprung über die Zeit.

Keinen Sieger im packenden Verfolgerduell FC SF Eitting – FC Herzogstadt 2:2 (1:1)

Vor der stattlichen Kulisse von 220 Zuschauern lieferten sich Eitting und die Herzogstädter einen packenden Schlagabtausch. Martin Ferlisch brachte die Gäste früh in Führung (8.), doch Jakob Heß antwortete prompt mit dem Ausgleich (24.). In der zweiten Halbzeit schien die Partie zugunsten der Sportfreunde zu kippen, als Max Modlmayr einen Foulelfmeter sicher zum 2:1 verwandelte (59.). Die Freude der Heimfans wehrte jedoch nur kurz: Nur sechs Minuten später stellte Matthias Kurz (65.) den leistungsgerechten 2:2-Endstand her.

Last-Minute-Wahnsinn in Neuching: Pfaus rettet den Punkt SpVgg Neuching – SV Eintracht 60 Berglern 2:2 (1:0)

Ein echtes Drama erlebten die 120 Zuschauer in Neuching. Die Heimelf erwischte den besseren Start und ging durch Benedikt Petz (37.) verdient in Führung. Berglern kam jedoch wie verwandelt aus der Kabine. Michael Faltermaier (63.) besorgte den Ausgleich, ehe Jonas Lintsche das Spiel in der 74. Minute komplett zugunsten der Eintracht drehte. Neuching warf in den Schlussminuten alles nach vorne und belohnte sich tief in der Nachspielzeit: Markus Pfaus erlöste die Hausherren in der 93. Minute mit dem Treffer zum 2:2-Endstand.

Abgeklärte Langengeislinger nehmen die Punkte mit FC Forstern – FC Langengeisling II 0:2 (0:1)

Die Zweitvertretung aus Langengeisling zeigte vor 150 Zuschauern in Forstern eine reife und extrem abgeklärte Leistung. Paul Maiberger schockte die Hausherren bereits in der 17. Spielminute mit dem frühen Führungstreffer. Forstern mühte sich im Anschluss zwar um den Ausgleich, fand aber selten eine Lücke im Abwehrverbund der Gäste. Mitten in die Drangphase der Heimelf sorgte Jan Kern in der 67. Minute mit dem 0:2 für die Vorentscheidung. Danach verwaltete Langengeisling den Vorsprung souverän bis zum Schlusspfiff.

Türk Gücü überrollt Oberding in der Schlussphase TuS Oberding – Türk Gücü Erding 0:4 (0:0)

Ein am Ende deutlicher, aber lange Zeit hart umkämpfter Auswärtssieg für Türk Gücü Erding. Die Gastgeber aus Oberding vergaben im ersten Durchgang die Riesenchance zur Führung, als Christian Werner in der 33. Minute vom Elfmeterpunkt am glänzend reagierenden Gästekeeper Samir Selimovic scheiterte. Nach dem Seitenwechsel erhöhte Türk Gücü den Druck. Mehmet Cay brach in der 66. Minute den Bann und traf zum 0:1. In der Schlussphase schwanden bei den Hausherren die Kräfte: Maxim Keileberg (79.) und Berin Brzovic (83.) schraubten das Ergebnis in die Höhe. Den Schlusspunkt setzte erneut Cay in der Schlussminute (90.) zum 0:4-Endstand. Zu allem Überfluss sah Oberdings Sebastian Simmet in derselben Minute noch die Gelb-Rote Karte.