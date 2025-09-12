Türk Gücü fordert Kelheim zum Kracher - Dino-Duell in Langquaid

Gleich mehrere Knallermatches hat der zehnte Spieltag der Bezirksliga West zu bieten. Überstrahlt wird das Wochenende natürlich vom absoluten Topspiel: der nach wie vor ungeschlagene Spitzenreiter ATSV Kelheim gastiert beim Rangzweiten Türk Gücü Straubing. Dazu kreuzen mit dem TSV Langquaid und dem FC Ergolding die beiden Liga-Dinos, die mit großem Abstand die Ewige Tabelle der Bezirksliga West anführen, die Klingen. Knifflige Aufgaben erwarten die Verfolger aus Schierling (beim FSV VfB Straubing) und Aiglsbach (gegen Falkenberg). Zum ultimativen Kellerduell kommt es an der Pfarrkirchener Rennbahn, wo die heimische TuS als Vorletzter das Schlusslicht aus Geisenhausen empfängt.
Josef Burmberger (Sportlicher Leiter TuS Pfarrkirchen): "Nach dem Punktgewinn in Plattling peilen wir am Samstag gegen Geisenhausen die nächsten Punkte an. Wir machen das erste Spiel auf unserem neuen Hauptplatz und wollen hier die maximale Ausbeute in Pfarrkirchen behalten.
Personal: Zu den Verletzten kommen bei der TuS nun auch noch krankheitsbedingte Ausfälle dazu. Auf der Ausfallliste stehen somit Max Grabow, Simon Stehr, Tom Berger, Simon Maier, Julian Huber, Constantin Hanöffner und Andreas Hofer.
Thomas Ertl (Abteilungsleiter TV Geisenhausen): "Letzter gegen Vorletzter - ein wichtiges Spiel für beide Mannschaften. Der Sieger kann sich über den Anschluss ans hintere Mittelfeld freuen, für den Verlierer brechen schwere Zeiten an. Erfreulich bei uns ist, dass wir in den letzten zwei Spielen vier Tore erzielen konnten. Leider reichte das gegen Straubing nicht zu einem Dreier, weil die Defensive überraschend starke Defizite im 1 gegen 1 hatte. Wenn wir das in Pfarrkirchen wieder verbessern und unsere junge Offensive um Michael Eller, Lorenz Obermeier und Ibi Aliev an die Leistungen der letzten zwei Spiele anknüpft, dann sind wir zuversichtlich, endlich den zweiten Dreier einfahren zu können."
Personal: Neben den drei Dauerverletzten können auch Kapitän Tom Steer (Fingerbruch) und Tim Buchner (Knieverletzung) nicht auflaufen. Der Einsatz von Tobi Königbauer wird sich erst kurzfristig entscheiden.
Pavel Panafidin (Spielertrainer FSV VfB Straubing): "Schierling ist eine sehr spielstarke Mannschaft, die nicht umsonst auf Platz drei steht. Für uns heißt das kompakt aufzutreten, als Mannschaft zu arbeiten und hinten endlich die unnötigen Fehler abzustellen. Wenn wir unsere Chancen konsequenter nutzen, können wir auch gegen einen starken Gegner wie Schierling etwas Zählbares holen."
Personal: Bis auf Arjan Lashani und Carlos Kolazar können die Gäubodenstädter aus dem Vollen schöpfen.
Dominik Salzberger (Trainer TV Schierling): "In Straubing erwartet uns ein schweres Spiel, auch bedingt durch unsere aktuellen Ausfälle. Wir werden aber wieder alles geben, um was Zählbares mit nach Schierling zu nehmen."
Personal: Zu den bekannten Ausfällen gesellen sich nun auch noch Luca Kuntze und Mergim Zekolli.
Matthias Eisenschenk (Trainer TSV Langquaid): "Mit Ergolding erwartet uns ein sehr schweres Heimspiel. Nicht nur wegen unserem Gegner, der sich wie erwartet im oberen Tabellendrittel befindet, sondern auch weil wir erneut einige Ausfälle zu kompensieren haben. Trotzdem werden wir alles geben und hoffen auf eine gute Partie von uns, bei der Zählbares in Langquaid bleibt."
Personal: Markus Weiherer, Aaron Bice, Korbinian Köppel und Dennis Kandsperger (alle verletzt oder krank) fallen ebenso aus wie Urlauber Florian Brunner und der immer noch beruflich bedingt fehlende Leon Schlegel. Weitere Spieler konnten nur dosiert trainieren.
Michael Heckner (Trainer FC Ergolding): "Unter den gegebenen Bedingungen müssen wir bisher mehr als zufrieden sein. Langquaid hatte im Sommer einen kleinen Umbruch zu bewältigen, aber das hat der neue Trainer schon gut hinbekommen. Mit der Qualität, die sie im Kader haben, muss man sie wieder für einen der vorderen Plätze auf der Rechnung haben. Wir spielen auswärts bei einem direkten Konkurrenten, also würden wir mit einem Punkt glücklich nach Hause fahren."
Personal: Thomas Huf hat sich in den Urlaub verabschiedet, Jakob Fruth plagen nach wie vor Rückenprobleme. Leon Fröhler laboriert an einem Kreuzbandriss.
Asllan Shalaj (Spielertrainer Türk Gücü Straubing): "Für uns steht gleich das nächste Topspiel an. Kelheim ist ein Gegner, der uns nicht wirklich liegt. Im letzten Jahr haben wir beide Spiele verloren und dabei kein Tor geschossen. Meine Spieler brennen aber für dieses Spitzenspiel und werden alles dafür geben, um die drei Punkte zu holen. Doch der ATSV ist sehr gefährlich, spielt einen sauberen Fußball und wird natürlich mit breiter Brust nach Straubing kommen. Es wird auf jeden Fall ein sehr intensives und hochklassiges Spiel werden."
Personal: Für Abwehrboss Kushtrim Mazreku ist das Fußballjahr 2025 aufgrund einer Schulterverletzung beendet. Dazu stehen auch Kapitän Almir Mesanovic und Sandro Berovic nicht zur Verfügung. Fraglich ist noch der Einsatz von Granit Bekaj (Grippe).
Christian Gottschalk (Sportlicher Leiter ATSV Kelheim): "Nach dem erfolgreichen Derby gegen Aiglsbach steht uns gleich das nächste Spitzenspiel bevor. Mit Türk Gücü Straubing erwartet uns der hochgehandelte Meisterschaftsfavorit, der durch Murat Demür und Onur Örs hervorragend geführt wird. Der ohnehin schon hochwertige Kader wurde mit regionalliga-erfahrenen Spielern wie Shalaj und Richter und Torgarant Abraham nochmal aufgerüstet. Somit sind sie wie zu erwarten in der Tabelle weit vorne zu finden und mit drei Punkten Rückstand auch unser ärgster Verfolger. Dass wir aber selbst genügend Qualität im Kader haben, zeigt sich auch immer dadurch, dass wir durch kleine Schwächephasen im Spiel uns wieder selbst herausziehen und die Spiele dann auf unsere Seite ziehen können. Mit diesem Selbstvertrauen wollen wir auch das Spiel in Straubing angehen und zumindest unseren Punktvorsprung gegenüber dem Gegner behaupten."
Personal: Dominik Schandri sollte nach seiner Dienstreise wieder dabei sein und auch Maxim Usik und Ben Ritzinger sollten wieder mit an Bord sein. Fragezeichen stehen noch hinter den Einsätzen von Daniel Merkl und Moritz Limmer, die womöglich privat verhindert sind.
Markus Biersack (Spielertrainer SV Sallach): "Wir müssen es endlich hinbekommen uns mit eigenen dummen Fehlern nicht immer selbst zu schlagen. Gegen Simbach wird es mit Sicherheit ein intensives Spiel, da beide Mannschaften Punkte gegen den Abstieg sammeln wollen. Zuhause wollen wir aber unseren Fans was bieten und die Punkte in Sallach behalten."
Personal: Axel Frank kommt aus dem Urlaub zurück, der Rest bleibt unverändert.
Kevin Grobauer (Spielertrainer ASCK Simbach): "Endlich haben wir uns auch zuhause mit dem ersten Dreier belohnt. Nach 20 sehr guten Minuten lagen wir gegen Walkertshofen bereits 3:0 in Führung. Dann haben wir aber nicht mehr mit dieser Konsequenz weitergespielt und bis zur Halbzeit noch zwei Gegentreffer kassiert. In der zweiten Halbzeit konnten wir den Deckel nicht zumachen, haben aber hinten auch nichts mehr zugelassen. Insgesamt ein verdienter Sieg. Gegen Sallach wollen wir den Schwung mitnehmen und die nächsten Punkte einfahren, damit wir Anschluss an die Mittelfeldgruppe bekommen."
Personal: Bis auf Namik Helic und Felix Zeiler sind alle Mann an Bord.
Dominik Huber (Co-Spielertrainer TV Aiglsbach): "Nach der verdienten Niederlage gegen den ATSV Kelheim gilt es für uns in die Erfolgsspur zurück zu kommen. Dabei wird es uns Falkenberg sicherlich nicht einfach machen, das mit seiner mannschaftlichen Geschlossenheit bislang eine ordentliche Saison spielt. Dennoch wollen wir zu unseren Tugenden zurück finden und die drei Punkte in Aiglsbach behalten."
Personal: Voraussichtlich gibt es im Kader keine Veränderungen.
Christian Kagerer (Trainer SC Falkenberg): "Aiglsbach ist eine Top-Mannschaft in dieser Liga und noch dazu sehr heimstark. Da können wir eigentlich nur überraschen. Wir fahren natürlich nicht hin, um zu verlieren, sind aber dennoch krasser Außenseiter. Ein Punkt wäre fast schon eine Sensation."
Personal: Neben den Langzeitausfällen Jakob Frischhut und Maxi Ginghuber fehlen auch Martin Nagl (verletzt) und Isaac Muteba (persönliche Gründe).
Christian Endler (Trainer SV Neufraunhofen): "Nach dem 4:2-Auswärtssieg in Falkenberg empfangen wir mit viel Selbstvertrauen unsere Gäste aus Plattling. Wir wollen das erste Drittel der Saison mit einem Sieg abschließen. Dazu wird es wichtig sein, dass wir uns wenig Fehler erlauben und uns auf unsere Stärken besinnen. Bisher ist unser Spiel immer wieder fehlerhaft und wir bringen uns dadurch oftmals in Schwierigkeiten. Trotz einiger Ausfälle hat die Mannschaft genug Qualität, um erfolgreich zu sein."
Personal: Fehlen werden Kilian Bauer (Bänderriss), Tobias Brenninger (Syndesmoseband), Maxi Hänle (Handverletzung) und Florian Schoene (Meniskusriss). Stefan Brenninger ist immerhin wieder ins Lauftraining eingestiegen, ein Einsatz kommt aber wohl noch zu früh.
Johannes Wittenzellner (Spielertrainer SpVgg Plattling): "Uns steht ein schweres Auswärtsspiel bevor. Entscheidend wird sein, unsere Chancen mit mehr Entschlossenheit und Konsequenz zu nutzen. Gleichzeitig müssen wir im Kollektiv kompakter verteidigen, um als Mannschaft stabil aufzutreten."
Personal: Definitiv nicht mitwirken können Manuel Ziegler, Elias Zeitler, Moritz Rem und Keeper Tim Niedermeier.
Christian Brandl (Spielertrainer FC Walkertshofen): "Wir brauchen Punkte und diese holen wir am besten in den Heimspielen, weil wir da einfach ein anderes Gesicht haben als auswärts. Sollten wir unser maximales Niveau erreichen, haben wir gute Chancen."
Personal: Abgesehen von den Langzeitverletzten sind alle fit. Nur der Einsatz von Felix Maier ist fraglich.
Daniel Ritzinger (Spielertrainer FC-DJK Simbach): "Nach den drei Spielen gegen ausnahmslos Gegner aus der oberen Tabellenregion geht's nun wieder gegen ein Team auf Augenhöhe, das ähnliche Ambitionen hat wie wir. Was die Jungs in den letzten Wochen abreißen, der Wille füreinander zu kämpfen und als Team aufzutreten, verdient höchsten Respekt. Das vergangene Spiel mit dem Punktgewinn gegen den haushohen Favoriten Türk Gücü Straubing war die logische Folge. Wir wissen, dass wir auch am Sonntag an unsere Grenzen gehen müssen und Kleinigkeiten das Spiel entscheiden werden. Wir wollen aber definitiv etwas Zählbares mitnehmen."
Personal: Der Kader bleibt im Vergleich zur Vorwoche wohl unverändert.