Türk Gücü fordert Kelheim zum Kracher - Dino-Duell in Langquaid

Gleich mehrere Knallermatches hat der zehnte Spieltag der Bezirksliga West zu bieten. Überstrahlt wird das Wochenende natürlich vom absoluten Topspiel: der nach wie vor ungeschlagene Spitzenreiter ATSV Kelheim gastiert beim Rangzweiten Türk Gücü Straubing. Dazu kreuzen mit dem TSV Langquaid und dem FC Ergolding die beiden Liga-Dinos, die mit großem Abstand die Ewige Tabelle der Bezirksliga West anführen, die Klingen. Knifflige Aufgaben erwarten die Verfolger aus Schierling (beim FSV VfB Straubing) und Aiglsbach (gegen Falkenberg). Zum ultimativen Kellerduell kommt es an der Pfarrkirchener Rennbahn, wo die heimische TuS als Vorletzter das Schlusslicht aus Geisenhausen empfängt.

Dominik Salzberger (Trainer TV Schierling): "In Straubing erwartet uns ein schweres Spiel, auch bedingt durch unsere aktuellen Ausfälle. Wir werden aber wieder alles geben, um was Zählbares mit nach Schierling zu nehmen."

Pavel Panafidin (Spielertrainer FSV VfB Straubing): "Schierling ist eine sehr spielstarke Mannschaft, die nicht umsonst auf Platz drei steht. Für uns heißt das kompakt aufzutreten, als Mannschaft zu arbeiten und hinten endlich die unnötigen Fehler abzustellen. Wenn wir unsere Chancen konsequenter nutzen, können wir auch gegen einen starken Gegner wie Schierling etwas Zählbares holen."

Personal: Neben den drei Dauerverletzten können auch Kapitän Tom Steer (Fingerbruch) und Tim Buchner (Knieverletzung) nicht auflaufen. Der Einsatz von Tobi Königbauer wird sich erst kurzfristig entscheiden.

Thomas Ertl (Abteilungsleiter TV Geisenhausen): "Letzter gegen Vorletzter - ein wichtiges Spiel für beide Mannschaften. Der Sieger kann sich über den Anschluss ans hintere Mittelfeld freuen, für den Verlierer brechen schwere Zeiten an. Erfreulich bei uns ist, dass wir in den letzten zwei Spielen vier Tore erzielen konnten. Leider reichte das gegen Straubing nicht zu einem Dreier, weil die Defensive überraschend starke Defizite im 1 gegen 1 hatte. Wenn wir das in Pfarrkirchen wieder verbessern und unsere junge Offensive um Michael Eller, Lorenz Obermeier und Ibi Aliev an die Leistungen der letzten zwei Spiele anknüpft, dann sind wir zuversichtlich, endlich den zweiten Dreier einfahren zu können."

Personal: Zu den Verletzten kommen bei der TuS nun auch noch krankheitsbedingte Ausfälle dazu. Auf der Ausfallliste stehen somit Max Grabow, Simon Stehr, Tom Berger, Simon Maier, Julian Huber, Constantin Hanöffner und Andreas Hofer.

Josef Burmberger (Sportlicher Leiter TuS Pfarrkirchen): "Nach dem Punktgewinn in Plattling peilen wir am Samstag gegen Geisenhausen die nächsten Punkte an. Wir machen das erste Spiel auf unserem neuen Hauptplatz und wollen hier die maximale Ausbeute in Pfarrkirchen behalten.







Matthias Eisenschenk (Trainer TSV Langquaid): "Mit Ergolding erwartet uns ein sehr schweres Heimspiel. Nicht nur wegen unserem Gegner, der sich wie erwartet im oberen Tabellendrittel befindet, sondern auch weil wir erneut einige Ausfälle zu kompensieren haben. Trotzdem werden wir alles geben und hoffen auf eine gute Partie von uns, bei der Zählbares in Langquaid bleibt." Personal: Markus Weiherer, Aaron Bice, Korbinian Köppel und Dennis Kandsperger (alle verletzt oder krank) fallen ebenso aus wie Urlauber Florian Brunner und der immer noch beruflich bedingt fehlende Leon Schlegel. Weitere Spieler konnten nur dosiert trainieren.

Michael Heckner (Trainer FC Ergolding): "Unter den gegebenen Bedingungen müssen wir bisher mehr als zufrieden sein. Langquaid hatte im Sommer einen kleinen Umbruch zu bewältigen, aber das hat der neue Trainer schon gut hinbekommen. Mit der Qualität, die sie im Kader haben, muss man sie wieder für einen der vorderen Plätze auf der Rechnung haben. Wir spielen auswärts bei einem direkten Konkurrenten, also würden wir mit einem Punkt glücklich nach Hause fahren."



Personal: Thomas Huf hat sich in den Urlaub verabschiedet, Jakob Fruth plagen nach wie vor Rückenprobleme. Leon Fröhler laboriert an einem Kreuzbandriss.







Nach dem beeindruckenden 5:2 über Aiglsbach will der ATSV Kelheim den nächsten Verfolger abschütteln. – Foto: Alexander Schmiedl







Asllan Shalaj (Spielertrainer Türk Gücü Straubing): "Für uns steht gleich das nächste Topspiel an. Kelheim ist ein Gegner, der uns nicht wirklich liegt. Im letzten Jahr haben wir beide Spiele verloren und dabei kein Tor geschossen. Meine Spieler brennen aber für dieses Spitzenspiel und werden alles dafür geben, um die drei Punkte zu holen. Doch der ATSV ist sehr gefährlich, spielt einen sauberen Fußball und wird natürlich mit breiter Brust nach Straubing kommen. Es wird auf jeden Fall ein sehr intensives und hochklassiges Spiel werden." Personal: Für Abwehrboss Kushtrim Mazreku ist das Fußballjahr 2025 aufgrund einer Schulterverletzung beendet. Dazu stehen auch Kapitän Almir Mesanovic und Sandro Berovic nicht zur Verfügung. Fraglich ist noch der Einsatz von Granit Bekaj (Grippe).





Christian Gottschalk (Sportlicher Leiter ATSV Kelheim): "Nach dem erfolgreichen Derby gegen Aiglsbach steht uns gleich das nächste Spitzenspiel bevor. Mit Türk Gücü Straubing erwartet uns der hochgehandelte Meisterschaftsfavorit, der durch Murat Demür und Onur Örs hervorragend geführt wird. Der ohnehin schon hochwertige Kader wurde mit regionalliga-erfahrenen Spielern wie Shalaj und Richter und Torgarant Abraham nochmal aufgerüstet. Somit sind sie wie zu erwarten in der Tabelle weit vorne zu finden und mit drei Punkten Rückstand auch unser ärgster Verfolger. Dass wir aber selbst genügend Qualität im Kader haben, zeigt sich auch immer dadurch, dass wir durch kleine Schwächephasen im Spiel uns wieder selbst herausziehen und die Spiele dann auf unsere Seite ziehen können. Mit diesem Selbstvertrauen wollen wir auch das Spiel in Straubing angehen und zumindest unseren Punktvorsprung gegenüber dem Gegner behaupten." Personal: Dominik Schandri sollte nach seiner Dienstreise wieder dabei sein und auch Maxim Usik und Ben Ritzinger sollten wieder mit an Bord sein. Fragezeichen stehen noch hinter den Einsätzen von Daniel Merkl und Moritz Limmer, die womöglich privat verhindert sind.





Markus Biersack (Spielertrainer SV Sallach): "Wir müssen es endlich hinbekommen uns mit eigenen dummen Fehlern nicht immer selbst zu schlagen. Gegen Simbach wird es mit Sicherheit ein intensives Spiel, da beide Mannschaften Punkte gegen den Abstieg sammeln wollen. Zuhause wollen wir aber unseren Fans was bieten und die Punkte in Sallach behalten." Personal: Axel Frank kommt aus dem Urlaub zurück, der Rest bleibt unverändert.

Kevin Grobauer (Spielertrainer ASCK Simbach): "Endlich haben wir uns auch zuhause mit dem ersten Dreier belohnt. Nach 20 sehr guten Minuten lagen wir gegen Walkertshofen bereits 3:0 in Führung. Dann haben wir aber nicht mehr mit dieser Konsequenz weitergespielt und bis zur Halbzeit noch zwei Gegentreffer kassiert. In der zweiten Halbzeit konnten wir den Deckel nicht zumachen, haben aber hinten auch nichts mehr zugelassen. Insgesamt ein verdienter Sieg. Gegen Sallach wollen wir den Schwung mitnehmen und die nächsten Punkte einfahren, damit wir Anschluss an die Mittelfeldgruppe bekommen." Personal: Bis auf Namik Helic und Felix Zeiler sind alle Mann an Bord.