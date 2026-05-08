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Ligavorschau
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Türk Gücü empfängt Kreisoberliga-Meister am Hausberg
Teaser KOL NORD: +++ Eintracht Stadtallendorf II stellt sich am Hausberg vor, Silberg/Eisenhausen spielt sich in Wenkbach fürs Kreispokalfinale ein, Weidenhausen wird kampflos punkten +++
Marburg-Biedenkopf. Der Endspurt in der Fußball-Kreisoberliga Nord läuft – und für die heimischen Teams stehen am Sonntag noch einmal ganz unterschiedliche Aufgaben an. Die SG Nordkreis reist nach dem gesicherten Klassenverbleib zum RSV Roßdorf, der FC Türk Gücü Breidenbach empfängt mit Eintracht Stadtallendorf II den designierten Meister, die SG Silberg/Eisenhausen muss in Wenkbach gegen die abstiegsbedrohte FSG Südkreis bestehen, und der Gladenbacher SC tritt am Sonntagabend bei SF/BG Marburg II an. Der VfL Weidenhausen bekommt die Punkte nach dem Rückzug des TSV Amöneburg kampflos zugesprochen.