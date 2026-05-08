Türk Gücü empfängt Kreisoberliga-Meister am Hausberg

Maximiliano Crispino (vorne) spielt sich am Sonntag mit Silberg/Eisenhausen in Wenkbach gegen die FSG Südkreis für das Kreispokalfnale am Mittwoch ein, Yannik Veith bestreitet mit Gladenbach das Abendspiel bei Blau-Gelb Marburg II. © Jens Schmidt

Marburg-Biedenkopf. Der Endspurt in der Fußball-Kreisoberliga Nord läuft – und für die heimischen Teams stehen am Sonntag noch einmal ganz unterschiedliche Aufgaben an. Die SG Nordkreis reist nach dem gesicherten Klassenverbleib zum RSV Roßdorf, der FC Türk Gücü Breidenbach empfängt mit Eintracht Stadtallendorf II den designierten Meister, die SG Silberg/Eisenhausen muss in Wenkbach gegen die abstiegsbedrohte FSG Südkreis bestehen, und der Gladenbacher SC tritt am Sonntagabend bei SF/BG Marburg II an. Der VfL Weidenhausen bekommt die Punkte nach dem Rückzug des TSV Amöneburg kampflos zugesprochen.