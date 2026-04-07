 2026-04-03T19:57:16.526Z

Ligabericht

Türk Gücü Breidenbach lässt VfL Dreihausen mit 1:1 entkommen

Teaser KOL NORD: +++ Fußball-Kreisoberliga: Die Truppe von Spielertrainer Burak Aksoy lässt auch in ihrem zweiten Spiel nach dem Türkei-Trainingslager zwei Punkte liegen +++

von Redaktion · Heute, 11:36 Uhr · 0 Leser
Symbolbild © Jens-Peter Kauer
Symbolbild © Jens-Peter Kauer

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KOL GI/MR Nord

Breidenbach. Der FC Türk Gücü Breidenbach kommt nach seinem Türkei-Trainingslager in der Fußball-Kreisoberliga Nord nicht so richtig aus den Puschen. Nach dem 0:0 bei Südkreis ließ die Aksoy-Truppe auch am Ostermontag mit dem 1:1 (0:1) im Nachhol-Heimspiel gegen den VfL Dreihausen erneut zwei Punkte liegen.

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