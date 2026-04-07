Türk Gücü Breidenbach lässt VfL Dreihausen mit 1:1 entkommen

Symbolbild © Jens-Peter Kauer

Breidenbach. Der FC Türk Gücü Breidenbach kommt nach seinem Türkei-Trainingslager in der Fußball-Kreisoberliga Nord nicht so richtig aus den Puschen. Nach dem 0:0 bei Südkreis ließ die Aksoy-Truppe auch am Ostermontag mit dem 1:1 (0:1) im Nachhol-Heimspiel gegen den VfL Dreihausen erneut zwei Punkte liegen.