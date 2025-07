Türk Gücü bleibt das Maß der Dinge - Sallach gewinnt Torfestival

Der SV Türk Gücü Straubing hat sich auch gegen den SV Neufraunhofen schadlos gehalten und mit einem 1:0-Heimerfolg den Platz an der Tabellenspitze untermauert. Drei Spiele, sechs Punkte: Der Saisonstart des SV Sallach ist definitiv geglückt. Der Neuling hielt den FSV VfB Straubing im Landkreis-Derby mit 4:3 in Schach. Erstmals in der noch jungen Saison konnten der FC Walkertshofen und die TuS Pfarrkirchen anschreiben - Endstand 2:2.



Markus Biersack (Spielertrainer SV Sallach): "Wir haben eine sehr gute erste Halbzeit gespielt, die wir klar dominiert haben und in der wir verdient mit 2:0 in Führung gehen konnten. Im zweiten Durchgang haben wir etwas zu viel zugelassen und Straubing ins Spiel kommen lassen. Trotzdem war es in meinen Augen ein verdienter Sieg, auf den wir weiter aufbauen können."







Christian Brandl (Spielertrainer FC Walkertshofen): "Wir hatten die ersten 30 Minuten im Griff und sind verdientermaßen in Führung gegangen. Dann kam Pfarrkirchen besser auf und konnte ausgleichen. Allerdings hatten wir kurz vor der Pause mit einem Doppel-Pfostenschuss großes Pech. Der Gegner machte zwar dann nach Wiederbeginn das 1:2, von dem wir uns aber nicht aus der Ruhe bringen ließen. Wir konnten zurückschlagen und hatten noch drei hundertprozentige Möglichkeiten zum 3:2. Die Leistung war gut, das Ergebnis leider nicht ganz."





Robert Schildmann (Trainer TuS Pfarrkirchen): "Ein etwas wildes Spiel, das komplett offen war und in dem beide Team jede Menge Torchancen hatten. Deswegen geht das Ergebnis auch so in Ordnung."