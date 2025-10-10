Türk Gücü bittet die SG Silberg/Eisenhausen zur Revanche

Du verwendest einen veralteten Browser, wodurch die Funktionalität von FuPa eingeschränkt ist und es zu unerwarteten Fehlern kommen kann. Damit du FuPa vollumfänglich nutzen kannst und wir dir eine bessere Nutzungserfahrung und mehr Sicherheit auf unserer Anwendung bieten können, nutze bitte einen aktuellen Browser.
Marburg-Biedenkopf. „Allmählich nimmt die Tabelle Formen an“, sagt Sebastian Dietrich, Trainer der SG Silberg/Eisenhausen. Sein Team spielt dabei in der Fußball-Kreisoberliga Nord eine zunehmend bessere Rolle. Am Wochenende sind vier heimische Mannschaften gefordert (alle Sonntag, 15 Uhr), der Gladenbacher SC erst am kommenden Dienstag.