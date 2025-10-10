 2025-10-02T08:44:29.515Z

Ligavorschau
Philipp Pitzer (links) und Hamit Aktas lieferten sich in jüngster Vergangenheit mit Silberg/Eisenhausen und Türk Gücü stets ganz enge Duelle. Das dürfte am Sonntag auf dem neuen Kunstrasen am Hausberg nicht anders sein. © Jens Schmidt
Türk Gücü bittet die SG Silberg/Eisenhausen zur Revanche

Teaser KOL NORD: +++ Die Türken haben auf ihrem Kunstrasen eine makellose Bilanz, der Vizemeister hat zu alter Stärke zurückgefunden. Das verspricht Spannung wie im Pokalduell +++

Marburg-Biedenkopf. „Allmählich nimmt die Tabelle Formen an“, sagt Sebastian Dietrich, Trainer der SG Silberg/Eisenhausen. Sein Team spielt dabei in der Fußball-Kreisoberliga Nord eine zunehmend bessere Rolle. Am Wochenende sind vier heimische Mannschaften gefordert (alle Sonntag, 15 Uhr), der Gladenbacher SC erst am kommenden Dienstag.

