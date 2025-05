Türk Genclik verpflichtet Shkelzen Kleqka als Spielertrainer

Der SV Türk Genclik muss nach drei Kreisliga-Jahren den Gang in die Kreisklasse antreten. Die Regensburger hatten den Ligaerhalt am letzten Spieltag der Kreisliga 1 in der eigenen Hand, verloren jedoch das Spiel in Harting. Es folgte eine knappe 1:2-Niederlage in der Relegation gegen die SG Peising/Bad Abbach II. Nichtsdestotrotz geht der Blick schon nach vorne. Den Abstieg begreift man bei Türk Genclik auch als Chance für junge Spieler. Überdies gab es auf der Trainerposition einen Kommandowechsel.

Ursprünglich war der Trainertausch zum Saisonwechsel geplant. Doch bereits nach dem Harting-Spiel legte Yordan Todorov sein Amt nieder, um der Mannschaft vor dem wichtigen Relegationsspiel ein Zeichen zu setzen. Sechs Jahre war der 43-jährige Ex-Profi als (Spieler-)Trainer und Co-Trainer bei Türk Genclik tätig. „Bisher war kein Trainer so lang bei uns. Durch seine wichtigen Tore hatte er in der Vergangenheit maßgeblichen Anteil am Kreisliga-Erhalt“, so Abteilungsleiter Selahattin Aslan. Todorov bleibt dem Verein aber erhalten, möchte sich fortan in der Vorstandschaft engagieren.



Als Nachfolger kann der SV Türk Genclik Shkelzen Kleqka präsentieren. Der 31-Jährige feierte seinen Trainer-Einstand bereits in der Relegation. „Wir waren schon vor einem Jahr an ihm als Spieler dran. Nun wollte Shkelzen auch ins Trainergeschäft einsteigen. Schon nach dem ersten Gespräch war klar, dass er gut zu uns passt“, freut sich Aslan über die Zusage. Für Kleqka wird es die erste Trainerstation sein. Bei Kosova Regensburg, Wenzenbach und zuletzt in Straubing sammelte er die letzten Jahre reichlich Bezirksliga-Erfahrung. Und bei Fortuna Regensburg schnupperte er sogar Landesliga-Luft. Als Trainerassistent an der Linie wird künftig Egjevit Hashani fungieren.



Trotz des Abstiegs aus der Kreisliga ist beim Regensburger Stadtklub durchaus eine Aufbruchstimmung spürbar. „Wir haben uns in der Winterpause gut verstärkt und die Mannschaft war stark genug, um die Liga zu halten. Dennoch hat es am Ende nicht gereicht. Wir sehen den Abstieg als Chance, dass sich junge Spieler einfacher einbringen können. In der Kreisliga ist es für junge Spieler ja schwieriger, in der Kreisklasse haben sie mehr Zeit. Wir wollen das Ganze nutzen, um mit jungen Spielern einen Neuaufbau zu starten“, skizziert Spartenleiter Selahattin Aslan, der zeitnah einige – vorrangig junge und talentierte – Neuzugänge präsentieren möchte. Als sicherer Abgang steht indes Ex-Coach Levent Öksüm fest. Er ist derzeit auf der Suche nach einer neuen Aufgabe als Trainer.