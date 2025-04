Türk GB Günzburg – SV Aislingen 1:1

Für die Punkteteilung mussten die Aislinger an diesem Sonntag hart arbeiten. Als eine halbe Stunde gespielt war, bedeutete ein Eigentor der Gastgeber die Führung der Grün – Weißen. Fabian Müller hätte kurz darauf erhöhen können. Doch ab dann waren die Platzherren an der Reihe. Sie übernahmen für beinahe die restliche Spielzeit das Ruder und verlangten besonders der Aislinger Hintermannschaft einiges ab. In der 52. Spielminute mussten die Kapellenbergler nach einer Ampelkarte auf Unterzahl umstellen. Dies ließen sie sich jedoch kaum anmerken. Gemeinsam boten sie den Günzburgern Paroli. Ein sauber platzierter Freistoß von Can Özkan in der 83. Minute sorgte dann allerdings für den Ausgleich. Dass es dabei blieb, hatten die SVA – ler an diesem Spieltag besonders ihrem Keeper Simon Eberle zu verdanken, der mehrfach volle Konzentration und Höchstleistung zeigte. Während der achtminütigen Nachspielzeit sah auch Günzburg noch eine gelb – rote Karte.