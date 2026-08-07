Türk Garching will nach 0:6-Pleite eine Reaktion zeigen

– Foto: Andreas Roith

Die Fußballer des FC Türk Sport Garching haben am Samstag beim SC Eintracht Freising 0:6 verloren. Kurios: Auch die letzte Pleite im Mai 2023 endete mit exakt diesem Ergebnis.

Nun stellt sich vor dem Heimspiel des Bezirksliga-Aufsteigers an diesem Sonntag um 16 Uhr gegen FC Phönix München natürlich die Frage: Wie gehen die Garchinger, die das Verlieren fast schon verlernt hatten, mit dieser neuen Erfahrung um?

Nach einer kleinen Ewigkeit von 440 Tagen haben die Fußballer des FC Türk Sport Garching wieder eine Niederlage in einem Ligaspiel kassiert. Ein kurioser Randaspekt dabei: Wie bei der jüngsten Pleite gegen den SV Lohhof im Mai 2025 war es erneut eine 0:6-Packung, die das Team am vergangenen Samstag beim SC Eintracht Freising einstecken musste.

Topcu: „Können mit dieser Situation umgehen.“

„Wir müssen jetzt eine Reaktion zeigen“, fordert Trainer Fatih Topcu. Zudem gelte es, aus den Fehlern zu lernen, die man in Freising gemacht habe. Der Coach gibt sich jedenfalls zuversichtlich, dass sein Team dies gelingen wird. „Wir haben viele erfahrene Spieler, die mit so einer Situation umgehen können“, sagt Topcu.

Auf seine Mannschaft wartet im FC Phönix ein Gegner, der ebenso wie Türk Garching als Aufsteiger bisher drei Punkte geholt hat. So kamen die Münchner zum Auftakt gegen den VfR Garching mit 1:5 unter die Räder, ehe sie zuletzt mit 4:1 gegen Kammerberg gewannen. (ps)