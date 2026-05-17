Türk Garching unaufhaltsam – Lohhof demontiert Moosach

Keine Rettung mehr nötig!

Einen wichtigen Heimsieg verbuchte zudem der SV Olympiadorf München, der sich am Sonntag mit 2:0 gegen den SV Sulzemoos durchsetzte. Olympiadorf untermauert mit diesem Dreier den dritten Tabellenplatz, während Sulzemoos den fünften Rang belegt. Keinen Sieger gab es im Duell zwischen dem SV Weichs und dem SC Grüne Heide Ismaning, die sich am Sonntag nach harten neunzig Minuten mit einem 1:1-Unentschieden trennten. Ismaning nimmt den siebten Tabellenplatz mit in das Saisonfinale, während der SV Weichs trotz des Remis bereits vorzeitig sicher gerettet ist.

Später Ausgleichstreffer rettet dem SC Grüne Heide Ismaning einen Zähler in Weichs 70 Zuschauer sahen ein umkämpftes Spiel unter der Leitung von Schiedsrichter Benjamin Findl. Der SV Weichs ging in der 18. Spielminute durch ein Tor von Philip Heiß in Führung und verteidigte diesen Vorsprung über die fast gesamte Spielzeit. In der vierten Minute der Nachspielzeit belohnten sich die Gäste jedoch für ihren Aufwand, als Manuel Schricker zum Last-Minute-Ausgleich traf (90.+4).

Deutlicher Auswärtssieg für den TSV Eintracht Karlsfeld II beim TSV Arnbach In einer torlosen ersten Halbzeit sahen die 50 Zuschauer ein defensiv geprägtes Spiel, bevor die Gäste nach dem Seitenwechsel die Kontrolle übernahmen. Thomas Weissbrachte den TSV Eintracht Karlsfeld II in der 52. Minute in Führung. Nur zehn Minuten später erhöhte Michael Hain auf 0:2 (62.). In der Schlussphase schraubten Janis Habschied (78.) und Philip Lorber (88.) das Resultat weiter in die Höhe und machten den Auswärtserfolg perfekt.

FC Türk S. Garching dreht die Partie gegen die SpVgg Feldmoching Vor 50 Zuschauern gingen zunächst die Gäste in Führung, als Murad Aliyev in der 20. Spielminute traf. Der FC Türk S. Garching schlug im zweiten Durchgang zurück: Tarik Camdal verwandelte in der 69. Minute einen Foulelfmeter zum Ausgleich. Nur wenige Minuten später drehte Abdulhamit Zorlu das Spiel komplett und brachte die Gastgeber erstmals in Front (75.). Den Schlusspunkt zum Heimerfolg setzte schließlich Armin Krndzija in der 81. Spielminute.

Torrausch nach der Pause: SV Lohhof deklassiert den TSV Moosach-Hartmannshofen Nach einer ereignislosen ersten Halbzeit erlebten die Zuschauer im zweiten Durchgang ein extremes Schützenfest der Gäste. Fabian Böck eröffnete den Torreigen in der 47. Minute, gefolgt vom schnellen 0:2 durch Daniel Suck (49.). Luan da Costa Barros (51.) und Lirim Kelmendi (60.) erhöhten im Anschluss rasch, ehe erneut Luan da Costa Barros traf (64.). In der Schlussphase schraubten Daniel Suck (73.), Tobias Handra (75.) und abermals Lirim Kelmendi (85.) das Ergebnis nahe dem zweistelligen Bereich.

VfR Garching II entführt drei Punkte aus Dachau Vor der mageren Kulisse von 15 Zuschauern erwischten die Gäste den perfekten Start, als Marcel Krautnerden VfR Garching II bereits in der 4. Minute in Front brachte. Ismaila Coulibaly baute den Vorsprung nach einer halben Stunde weiter aus (30.). Nach dem Seitenwechsel keimte bei der Heimelf noch einmal Hoffnung auf, als Michael Mpongo den Anschlusstreffer für den TSV 1865 Dachau ii erzielte (55.). Die endgültige Entscheidung besorgte jedoch Kevin Müller in der 72. Spielminute.

SV Olympiadorf München feiert Heimsieg trotz Elfmeter-Krimi Vor 30 Zuschauern brachte Mert Yildiz den SV Olympiadorf München nach einer halben Stunde in Führung (30.). Im zweiten Durchgang bot sich den Gästen die Riesenchance zum Ausgleich, doch Manuel Eisgruber scheiterte in der 78. Minute mit einem Foulelfmeter am glänzend reagierenden Torwart Florian Trautner. Nur zwei Minuten nach diesem Rückschlag sorgte Ahmed Abdel Sattar auf der Gegenseite für die endgültige Entscheidung (80.).