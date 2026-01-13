Türk Garching stürmt zum Hallentitel

Der FC Türk Sport Garching gewinnt das oberbayerische Bezirksfinale. Nun wartet die Bayerische Meisterschaft in Erlangen auf das Team.

Der FC Türk Sport Garching kann doch noch verlieren – das ist eine von zwei Erkenntnissen nach dem Auftritt des Clubs beim oberbayerischen Bezirksfinale des Lotto Bayern Hallencups in Manching. Denn nach einer Hinserie in der Kreisliga 1 ohne eine einzige Pleite sowie dem souveränen Titelgewinn bei der Qualifikation auf Kreisebene kassiert das Team von Trainer Fatih Topcu diesmal in der Vorrunde eine 0:1-Niederlage gegen den Türkisch SV Ingolstadt.

Allein dieser Dämpfer – und das ist die zweite Erkenntnis – kann die Hallenspezialisten aus Garching nicht irritieren. So setzt sich der FC Türk Sport als Gruppenzweiter erst im Halbfinale hauchdünn mit 6:4 nach Sechsmeterschießen gegen den FC Hitzhofen-Oberzell durch, ehe im Endspiel eine Machtdemonstration folgt: Mit 5:1 fertigen die Garchinger jenen Türkisch SV Ingolstadt ab, der sie zuvor bezwungen hat. Somit holt sich die Topcu-Elf den Turniersieg und löst obendrein die Fahrkarte für die Bayerische Meisterschaft in Erlangen.

„Unsere Jungs sind einfach Finale-Kicker“, sagt Celal Cakir mit Blick auf die Gala im Endspiel. Der Vizevorsitzende des Clubs gibt sich nun auch für den Auftritt in Erlangen betont zuversichtlich. „Ich will nicht sagen, dass wir dort der klare Favorit sind. Aber wir sind auf jeden Fall einer der Kandidaten, die das Turnier gewinnen wollen.“ Schließlich nehme der Verein die Bayerischen Hallenmeisterschaften sehr ernst, betont Celal Cakir. „Die Jungs wollen das unbedingt gewinnen. Für uns als Verein ist das alles noch Neuland.“

Dieser Satz trifft freilich nicht auf Trainer Topcu zu, der als Coach des FC GW Ingolstadt und des FC Fatih Ingolstadt bereits dreimal Bayerischer Meister geworden ist. An seiner Seite waren dabei etliche Hallenspezialisten, die er nun auch nach Garching gelotst hat. Das Gros von ihnen hat sich bereits vor dieser Saison dem Kreisligisten angeschlossen; in der Winterpause kamen nun noch Kerem Tokdemir vom SVN München und Thomas Schreiner vom TSV Gaimersheim hinzu.

Letzterer erhöht im Finale gegen Ingolstadt nach der frühen Führung von Maximilian Kalus auf 2:0. Im Anschluss sorgen Osman-Tarik Camdal, Ex-Zweitligaprofi Koray Altinay und Abdulhamit Zorlu für klare Verhältnisse, ehe dem Gegner noch ein Ehrentreffer zum 5:1-Endstand gelingt. Angesichts dieses Spielverlaufs kann sich Fatih Topcu am Seitenrand schon früh zurücklehnen. Der Trainer hat an diesem Tag mit einer Erkältung und Halsschmerzen zu kämpfen, weshalb größtenteils Celal Cakir von außen die Kommandos gibt.

„Die Jungs haben das wirklich super gemacht“, lobt der Vizevorsitzende seine Mannschaft, die zwischenzeitlich jedoch gehörig zittern muss. Denn im Halbfinale zwingt der Außenseiter Hitzhofen die Garchinger ins Sechsmeterschießen, in dem Kalus, Camdal, Zorlu, Tokdemir und Akif Abasikeles keine Nerven zeigen. Auf der anderen Seite trifft ein Spieler des Gegners nur den Pfosten, worauf der FC Türk Sport ins Finale einziehen und sich dort den Turniersieg holen kann. Und genau das will der Club nun auch am 24. Januar schaffen, wenn er in Erlangen um den Titel als Bayerischen Hallenmeister ringt. (ps)