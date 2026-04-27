Türk Garching setzt Siegesserie auch gegen Harthof fort

– Foto: Bruno Haelke

Die Tabelle bleibt nach dem 22. Spieltag zweigeteilt: Türk Garching steht kurz vor dem sicheren Aufstieg, Lohhof und Olympiadorf liefern sich ein Fernduell um den Relegationsplatz. Am Tabellenende ringen Arnbach und Garching II ums nackte Überleben, während Moosach-Hartmannshofen und Feldmoching weiter um die Relegationsplätze kämpfen.

Im unteren Tabellendrittel bleibt es eng. TSV Eintracht Karlsfeld II feierte ein deutliches Ausrufezeichen gegen den SV Sulzemoos und verschafft sich etwas Luft im Kampf um die Abstiegsrelegation. Die SpVgg Feldmoching sammelte wichtige Punkte beim Auswärtserfolg in Arnbach, während VfR Garching II mit einem Unentschieden in Weichs nur minimal aufholte. TSV Moosach-Hartmannshofen dagegen verliert weiter Boden und bleibt tief im Abstiegsstrudel. Der direkte Vergleich könnte am Ende der Saison über Klassenerhalt, Relegation oder Abstieg entscheiden.

Das Wochenende in der Kreisliga 1 brachte erneut Spannung im Kampf um Aufstieg und Klassenerhalt. Tabellenführer FC Türk S. Garching bestätigte seine Dominanz und untermauerte mit einem weiteren Heimsieg gegen den FSV Harthof München seine Spitzenposition. Dahinter nutzt der SV Lohhof die Chance, durch einen Arbeitssieg bei SC Grüne Heide Ismaning den Druck auf den Primus aufrechtzuerhalten. Auch der SV Olympiadorf München bleibt mit einem Auswärtserfolg in Moosach-Hartmannshofen im Rennen um den Relegationsaufstieg.

Späte Punkteteilung in Dachau

Der TSV 1865 Dachau II und der TSV Allach München trennten sich in der Kreisliga mit einem 2:2-Unentschieden. Vor 55 Zuschauern ging Allach früh durch Patrick Zylla in Führung (6.). Die Antwort der Gastgeber ließ nicht lange auf sich warten: Kerem Barin glich in der 22. Minute aus. In der zweiten Hälfte brachte Ardian Islami (72.) Dachau erstmals in Front, ehe Patrick Zylla per Foulelfmeter (82.) den Ausgleich erzielte. Durch das Remis bleibt Allach auf Tabellenplatz 6 mit nun 39 Punkten, während Dachau II sich auf Rang 8 einordnet und 29 Punkte aufweist.

Olympiadorf feiert Auswärtserfolg und klettert auf Rang drei SV Olympiadorf München setzte sich beim TSV Moosach-Hartmannshofen in der Kreisliga mit einem verdienten Auswärtssieg durch. Vor 80 Zuschauern brachte Benjamin Ouattara die Gäste in der 20. Minute in Führung. Kurz vor der Pause glich Lukas Muser für die Hausherren aus. Nach dem Seitenwechsel sorgten Abdullah Alfa (63.) und Mert Yildiz (65.) innerhalb weniger Minuten für die Entscheidung. Mit diesem Erfolg springt SV Olympiadorf München auf den 3. Tabellenplatz. TSV Moosach-Hartmannshofen bleibt auf Rang 12 und muss im Abstiegskampf weiter dringend punkten.

Feldmoching setzt Ausrufezeichen im Abstiegskampf Die SpVgg Feldmoching hat im Kellerduell der Kreisliga beim TSV Arnbach einen wichtigen Auswärtssieg gefeiert. Vor 80 Zuschauern ging der Tabellenletzte zunächst durch Daniel Breitenberger in Führung (24.). Feldmoching antwortete noch vor der Pause durch Younes Weckwerth (38.) und drehte die Begegnung nach dem Seitenwechsel dank Kristian Zirdum (50.). Den Schlusspunkt setzte Anes Smajilovic per Foulelfmeter (85.). In der Tabelle klettert Feldmoching mit nun 21 Punkten auf Rang 11, während Arnbach mit 8 Punkten Schlusslicht bleibt und seine Lage im Abstiegskampf weiter verschärft.

Später Treffer sichert knappen Auswärtssieg In der Kreisliga-Begegnung zwischen dem SC Grüne Heide Ismaning und dem SV Lohhof setzten sich die Gäste mit 0:1 durch. Vor rund 100 Zuschauern erzielte Tarik Babic in der 86. Minute den entscheidenden Treffer. Das Tor fiel nach einer späten Einwechslung des Stürmers, wodurch Lohhof die entscheidenden drei Punkte mitnehmen konnte. Durch den Sieg klettert der SV Lohhof auf den 2. Tabellenplatz und festigt seine Aufstiegsambitionen. Der SC Grüne Heide Ismaning bleibt nach der Niederlage auf Rang 7 der Kreisliga. Schiedsrichter der Partie war Maximilian Heliosch aus München.

SV Weichs kämpft sich zu einem Punkt In der Kreisliga-Partie zwischen dem SV Weichs und dem VfR Garching II trennten sich beide Teams mit einem 1:1-Unentschieden. Vor 120 Zuschauern brachte Marcel Krautner die Gäste aus Garching in der 22. Minute in Führung. In der zweiten Halbzeit erzielte Ibrahim Imamovic in der 62. Minute den Ausgleich für die Gastgeber. Durch das Remis klettert der SV Weichs auf Tabellenplatz 10, während der VfR Garching II auf Rang 13 bleibt. Trotz des Punktegewinns bleibt die Lage für die Garchinger im Abstiegskampf angespannt. Schiedsrichter Tim Polwein leitete die faire Partie souverän.

Karlsfeld feiert Kantersieg im Heimspiel Der TSV Eintracht Karlsfeld II hat mit einem deutlichen 5:0-Heimerfolg gegen den SV Sulzemoos ein Ausrufezeichen im Abstiegskampf gesetzt. Vor 60 Zuschauern trafen Kilian Schestak (18., 77.), Philip Lorber (26., 53.) und Simon Kalwa (85.) für die Gastgeber. Beide Teams mussten in der 80. Minute jeweils eine Rote Karte hinnehmen: Noah Niemann auf Seiten der Karlsfelder und Mehmet Ayvaz bei den Gästen. Durch den klaren Sieg verbessert sich Karlsfeld II auf Rang 9 der Kreisliga-Tabelle mit nun 23 Punkten. Sulzemoos bleibt trotz der Niederlage mit 41 Zählern Fünfter.