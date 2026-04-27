Türk Garching setzt Siegesserie auch gegen Harthof fort

Spitzentrio marschiert weiter
Das Wochenende in der Kreisliga 1 brachte erneut Spannung im Kampf um Aufstieg und Klassenerhalt. Tabellenführer FC Türk S. Garching bestätigte seine Dominanz und untermauerte mit einem weiteren Heimsieg gegen den FSV Harthof München seine Spitzenposition. Dahinter nutzt der SV Lohhof die Chance, durch einen Arbeitssieg bei SC Grüne Heide Ismaning den Druck auf den Primus aufrechtzuerhalten. Auch der SV Olympiadorf München bleibt mit einem Auswärtserfolg in Moosach-Hartmannshofen im Rennen um den Relegationsaufstieg.
Dramatik im Tabellenkeller
Im unteren Tabellendrittel bleibt es eng. TSV Eintracht Karlsfeld II feierte ein deutliches Ausrufezeichen gegen den SV Sulzemoos und verschafft sich etwas Luft im Kampf um die Abstiegsrelegation. Die SpVgg Feldmoching sammelte wichtige Punkte beim Auswärtserfolg in Arnbach, während VfR Garching II mit einem Unentschieden in Weichs nur minimal aufholte. TSV Moosach-Hartmannshofen dagegen verliert weiter Boden und bleibt tief im Abstiegsstrudel. Der direkte Vergleich könnte am Ende der Saison über Klassenerhalt, Relegation oder Abstieg entscheiden.
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Die Tabelle bleibt nach dem 22. Spieltag zweigeteilt: Türk Garching steht kurz vor dem sicheren Aufstieg, Lohhof und Olympiadorf liefern sich ein Fernduell um den Relegationsplatz. Am Tabellenende ringen Arnbach und Garching II ums nackte Überleben, während Moosach-Hartmannshofen und Feldmoching weiter um die Relegationsplätze kämpfen.
Späte Punkteteilung in Dachau
Der TSV 1865 Dachau II und der TSV Allach München trennten sich in der Kreisliga mit einem 2:2-Unentschieden. Vor 55 Zuschauern ging Allach früh durch Patrick Zylla in Führung (6.). Die Antwort der Gastgeber ließ nicht lange auf sich warten: Kerem Barin glich in der 22. Minute aus. In der zweiten Hälfte brachte Ardian Islami (72.) Dachau erstmals in Front, ehe Patrick Zylla per Foulelfmeter (82.) den Ausgleich erzielte.
Durch das Remis bleibt Allach auf Tabellenplatz 6 mit nun 39 Punkten, während Dachau II sich auf Rang 8 einordnet und 29 Punkte aufweist.
Olympiadorf feiert Auswärtserfolg und klettert auf Rang drei
SV Olympiadorf München setzte sich beim TSV Moosach-Hartmannshofen in der Kreisliga mit einem verdienten Auswärtssieg durch. Vor 80 Zuschauern brachte Benjamin Ouattara die Gäste in der 20. Minute in Führung. Kurz vor der Pause glich Lukas Muser für die Hausherren aus. Nach dem Seitenwechsel sorgten Abdullah Alfa (63.) und Mert Yildiz (65.) innerhalb weniger Minuten für die Entscheidung.
Mit diesem Erfolg springt SV Olympiadorf München auf den 3. Tabellenplatz. TSV Moosach-Hartmannshofen bleibt auf Rang 12 und muss im Abstiegskampf weiter dringend punkten.
Feldmoching setzt Ausrufezeichen im Abstiegskampf
Die SpVgg Feldmoching hat im Kellerduell der Kreisliga beim TSV Arnbach einen wichtigen Auswärtssieg gefeiert. Vor 80 Zuschauern ging der Tabellenletzte zunächst durch Daniel Breitenberger in Führung (24.). Feldmoching antwortete noch vor der Pause durch Younes Weckwerth (38.) und drehte die Begegnung nach dem Seitenwechsel dank Kristian Zirdum (50.). Den Schlusspunkt setzte Anes Smajilovic per Foulelfmeter (85.).
In der Tabelle klettert Feldmoching mit nun 21 Punkten auf Rang 11, während Arnbach mit 8 Punkten Schlusslicht bleibt und seine Lage im Abstiegskampf weiter verschärft.
Später Treffer sichert knappen Auswärtssieg
In der Kreisliga-Begegnung zwischen dem SC Grüne Heide Ismaning und dem SV Lohhof setzten sich die Gäste mit 0:1 durch. Vor rund 100 Zuschauern erzielte Tarik Babic in der 86. Minute den entscheidenden Treffer. Das Tor fiel nach einer späten Einwechslung des Stürmers, wodurch Lohhof die entscheidenden drei Punkte mitnehmen konnte.
Durch den Sieg klettert der SV Lohhof auf den 2. Tabellenplatz und festigt seine Aufstiegsambitionen. Der SC Grüne Heide Ismaning bleibt nach der Niederlage auf Rang 7 der Kreisliga.
Schiedsrichter der Partie war Maximilian Heliosch aus München.
SV Weichs kämpft sich zu einem Punkt
In der Kreisliga-Partie zwischen dem SV Weichs und dem VfR Garching II trennten sich beide Teams mit einem 1:1-Unentschieden. Vor 120 Zuschauern brachte Marcel Krautner die Gäste aus Garching in der 22. Minute in Führung. In der zweiten Halbzeit erzielte Ibrahim Imamovic in der 62. Minute den Ausgleich für die Gastgeber.
Durch das Remis klettert der SV Weichs auf Tabellenplatz 10, während der VfR Garching II auf Rang 13 bleibt. Trotz des Punktegewinns bleibt die Lage für die Garchinger im Abstiegskampf angespannt.
Schiedsrichter Tim Polwein leitete die faire Partie souverän.
Karlsfeld feiert Kantersieg im Heimspiel
Der TSV Eintracht Karlsfeld II hat mit einem deutlichen 5:0-Heimerfolg gegen den SV Sulzemoos ein Ausrufezeichen im Abstiegskampf gesetzt. Vor 60 Zuschauern trafen Kilian Schestak (18., 77.), Philip Lorber (26., 53.) und Simon Kalwa (85.) für die Gastgeber.
Beide Teams mussten in der 80. Minute jeweils eine Rote Karte hinnehmen: Noah Niemann auf Seiten der Karlsfelder und Mehmet Ayvaz bei den Gästen.
Durch den klaren Sieg verbessert sich Karlsfeld II auf Rang 9 der Kreisliga-Tabelle mit nun 23 Punkten. Sulzemoos bleibt trotz der Niederlage mit 41 Zählern Fünfter.
Schreiner-Doppelpack lässt Garching jubeln
FC Türk S. Garching hat in der Kreisliga seine Spitzenposition weiter ausgebaut und den FSV Harthof München mit 3:1 besiegt. Vor rund 100 Zuschauern sorgte ein früher Doppelschlag für klare Verhältnisse.
Die Hausherren gingen bereits in der 7. Minute durch Thomas Schreiner in Führung. Derselbe Spieler legte in der 28. Minute nach und stellte auf 2:0. Nur drei Minuten später erhöhte Abdulhamit Zorlu auf 3:0. Kurz nach der Pause gelang David Tomasevic der Ehrentreffer für die Gäste (47.).
In der Tabelle behauptet Garching mit nun 57 Punkten den ersten Platz und steht weiterhin ungeschlagen an der Spitze. Harthof München fällt nach der Niederlage auf Rang vier zurück und liegt mit 46 Punkten hinter Olympiadorf.
Die heiße Phase der Saison hat begonnen, und der Kampf um Aufstieg, Relegation und Klassenerhalt spitzt sich zu. Mit insgesamt 26 Spieltagen stehen noch einige Entscheidungen an.
An der Tabellenspitze thront 1. FC Türk S. Garching (1). Mit einer beeindruckenden Bilanz von 18 Siegen aus 21 Spielen sind sie klar auf einem direkten Aufstiegsplatz. Selbst bei vier verbleibenden Spielen kann ihnen der direkte Aufstieg kaum noch genommen werden, denn der Vorsprung auf den Relegationsplatz ist komfortabel.
SV Lohhof (2) befindet sich aktuell auf dem Relegationsplatz für den Aufstieg. Mit noch vier Spielen in der Saison haben sie gute Chancen, den zweiten Platz zu behaupten, doch SV Olympiadorf München (3) und FSV Harthof München (4) lauern dicht dahinter. Beide Mannschaften befinden sich in der Verfolgerrolle und können den Relegationsplatz mit einer Siegesserie noch erreichen.
Im Mittelfeld von Platz 5 bis 8, unter anderem mit SV Sulzemoos (5) und TSV Allach München (6), geht es in erster Linie darum, die Saison solide zu Ende zu bringen. Ein Angriff auf die Aufstiegsplätze ist kaum noch möglich, und ein Abrutschen in die Abstiegszone ist bei den aktuellen Abständen nicht mehr möglich.
Spannend wird es im Tabellenkeller. SpVgg Feldmoching (11) und TSV Moosach-Hartmannshofen (12) befinden sich aktuell auf den Relegationsplätzen für den Abstieg. Sie haben rechnerisch noch Chancen auf den direkten Klassenerhalt, aber jeder Punkt ist nun überlebenswichtig.
Besonders gefährdet sind die direkten Abstiegsplätze: VfR Garching II (13) und TSV Arnbach (14). Mit jeweils nur noch begrenzten Spielen und deutlichem Rückstand auf das rettende Ufer müssen sie ein kleines Fußballwunder schaffen, um die direkte Klasse zu halten.
Fazit: Der direkte Aufstieg des 1. FC Türk S. Garching ist praktisch sicher. Der Kampf um den Relegationsplatz für den Aufstieg bleibt spannend zwischen SV Lohhof, SV Olympiadorf München und FSV Harthof München. Im Tabellenkeller ist der Abstieg für VfR Garching II und TSV Arnbach fast besiegelt, während SpVgg Feldmoching und TSV Moosach-Hartmannshofen noch um die Relegation und den Klassenerhalt zittern müssen.