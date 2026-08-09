Türk Garching schlägt Phönix in der 91. Minute mit 3:2

Fatih Topcu marschiert mit dem FC Türk Sport Garching durch die Kreisliga. – Foto: Privat

Der Aufsteiger gewinnt eine Woche nach der 0:6-Klatsche in Freising. Emanuel Gstettner trifft in der Nachspielzeit zum Sieg.

Der FC Türk Sport Garching hat seine erste Pleite nach 440 Tagen ohne Niederlage gut verdaut. So holte der Aufsteiger in der Bezirksliga Nord eine Woche nach der 0:6-Klatsche in Freising gegen den FC Phönix München einen 3:2-Heimerfolg. Allerdings mussten die Platzherren bis zur Nachspielzeit zittern, ehe Emanuel Gstettner das Siegtor gelang. Mit sechs Punkten aus drei Spielen rangiert der Liganeuling nunmehr auf Tabellenrang sechs.

„Wir müssen jetzt eine Reaktion zeigen“, hatte Garchings Trainer Fatih Topcu nach der Abreibung in Freising gefordert. Und genau das tat seine Mannschaft gegen Phönix München im Duell der Aufsteiger. So übernahmen die Platzherren vor 40 Zuschauern im Garchinger Seestadion vom Start weg die Kontrolle und konnte bereits nach zwölf Minuten in Führung gehen. Verantwortlich dafür war Kapitän Thomas Schreiner, der mit seinem 1:0 die Richtung für sein Team vorgab.

Und es kam sogar noch besser für Garching: In der 37. Minute erzielte Kaan Aygün sein zweites Saisontor und erhöhte dadurch auf 2:0. Nun deutete alles auf einen lockerleichten Sieg des FC Türk Sport hin – doch es sollte ganz anders kommen. Denn der Aufsteiger aus München gab sich nicht auf und wurde für seinen Einsatz noch vor der Pause belohnt – durch das 2:1-Anschlusstor von Dragoljub Dekanovic.

Im zweiten Durchgang entwickelte sich dann ein offenes Spiel, in dem der nächste Wirkungstreffer aufs Konto der Gäste ging: Zehn Minuten vor Schluss traf Martin Molnar zum Ausgleich, und bei diesem 2:2 blieb es bis zur Nachspielzeit. Erst als alles bereits mit einer Punkteteilung rechnete, landete Garching noch den Lucky Punch: In der 91. Minute erzielte Emanuel Gstettner das 3:2 und sicherte seiner Elf dadurch drei Punkte.