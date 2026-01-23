Türk Garching greift nach bayerischem Hallentitel

Der FC Türk Sport Garching tritt erstmals bei der Bayerischen Hallenmeisterschaft an. Doch das Team verfügt über ungewöhnlich viel Erfahrung.

Erstmals in der Vereinsgeschichte tritt der FC Türk Sport Garching an diesem Samstag bei der Bayerischen Hallenmeisterschaft an. Und doch reist der Kreisligist mit einer Mannschaft nach Erlangen, die über so viel Erfahrung in punkto hochklassiger Budenzauber verfügt wie kaum ein anderer Club.

Denn nicht nur hat Garchings Trainer Fatih Topcu bereits dreimal den „Lotto Bayern Hallencup“ gewonnen, wie der Wettbewerb offiziell heißt. Sondern mit ihm sind vor der Saison und in der Winterpause auch etliche Fußballer zum FC Türk Sport gewechselt, die ebenfalls mehrfache Titelgewinner und Spezialisten für das Spiel in der Halle sind.

Insofern steht Garching bei vielen Fachleuten ganz oben auf dem Zettel, wenn sich am Samstag ab 12.30 Uhr die sieben Bezirkssieger und der Ausrichter SpVgg 04 Erlangen miteinander messen. Zwar sei sein Team nicht der klare Favorit, sagt Celal Cakir, Vizevorsitzender des Clubs. „Aber wir sind auf jeden Fall einer der Kandidaten, die das Turnier gewinnen wollen.“

Dabei tat sich der FC Türk Sport auf Bezirksebene unerwartet schwer: Beim Turnier in Manching setzte es nicht nur eine Vorrundenpleite gegen den Türkisch SV Ingolstadt, sondern im Halbfinale musste das Topcu-Team gegen den Außenseiter FC Hitzhofen-Oberzell auch ins Sechsmeterschießen. Im Endspiel nahm die Mannschaft um Osman-Tarik Camdal, Koray Altinay, Abdulhamit Zorlu und Akif Abasikeles dann jedoch Revanche für die vorherige Niederlage und fegte Ingolstadt mit 5:1 vom Platz.

In Erlangen bekommt es Garching nun in der Vorrunde mit dem Bezirkssieger aus Niederbayern, dem TuS Pfarrkirchen, sowie dem SC Sylvia Ebersdorf (Oberfranken) und dem TSV Weißenburg (Mittelfranken) zu tun. Letzterer kickt in der Landesliga, während die anderen beiden Clubs eine Spielklasse höher antreten als Garching – noch. Denn unter Fatih Topcu hat der FC Türk Sport den Aufstieg im Visier: Aktuell überwintert der Verein in der Kreisliga 1 ungeschlagen an der Tabellenspitze. (ps)