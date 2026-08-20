Türk Garching gewinnt Derby gegen FC Aschheim glücklich Aufsteiger ist oben dran von Patrik Stäbler · Gestern, 16:52 Uhr · 0 Leser

Richtige Entscheidung: Türk-Trainer Fatih Topcu sieht sich bestätigt. – Foto: Dieter Michalek

Der FC Aschheim kassiert im Derby bei Türk Sport Garching die vierte Niederlage im vierten Saisonspiel. Dabei vergeben die Gäste zwei hundertprozentige Chancen auf den Ausgleich.

Die Nachspielzeit ist bislang in dieser Saison die Freundin des FC Türk Sport Garching gewesen. So holte der Aufsteiger in der Bezirksliga Nord alle seine drei Siege durch späte Treffer in den Extraminuten. Diesmal jedoch – im Landkreis-Derby gegen den noch punktlosen FC Aschheim – stürmen die Platzherren in der Schlussphase nicht etwa nach vorne, sondern müssen vielmehr zittern. Denn beim Stand von 1:0 für Garching sind es die Gäste, die mit aller Macht auf den Ausgleich drängen. Doch trotz guter Möglichkeiten für den FCA kann der Favorit seinen Vorsprung letztlich ins Ziel retten. „Allerdings weiß ich nicht, wie das Spiel ausgeht, wenn es zehn Minuten länger dauert“, sagt Thomas Schreiner.

FC Türk Spor Garching holt "glücklichen" Dreier Der Kapitän des FC Türk Sport, der aktuell den urlaubenden Chefcoach Fatih Topcu vertritt, spricht denn auch von einem „glücklichen“ 1:0-Sieg für sein Team. Derweil betont Aschheims Teammanager Steffen Tripke: „Ein Unentschieden wäre absolut verdient gewesen.“ Dabei beginnt diese Partie des bisher so erfolgreichen Aufsteigers gegen den bisher so erfolglosen FCA zunächst wie erwartet. So nehmen die Garchinger das Spiel früh in die Hand und landen schon nach sechs Minuten den ersten Wirkungstreffer. Nach einem Freistoß von Andreas Jerkovic ist es Aschheims Gabriel Laci, der die Kugel unglücklich mit dem Oberschenkel ins eigene Netz lenkt.