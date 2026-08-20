Türk Garching gewinnt Derby gegen FC Aschheim

Richtige Entscheidung: Türk-Trainer Fatih Topcu sieht sich bestätigt. – Foto: Dieter Michalek

Der FC Aschheim kassiert im Derby bei Türk Sport Garching die vierte Niederlage im vierten Saisonspiel. Dabei vergeben die Gäste zwei hundertprozentige Chancen auf den Ausgleich.

Die Nachspielzeit ist bislang in dieser Saison die Freundin des FC Türk Sport Garching gewesen. So holte der Aufsteiger in der Bezirksliga Nord alle seine drei Siege durch späte Treffer in den Extraminuten. Diesmal jedoch – im Landkreis-Derby gegen den noch punktlosen FC Aschheim – stürmen die Platzherren in der Schlussphase nicht etwa nach vorne, sondern müssen vielmehr zittern.

Denn beim Stand von 1:0 für Garching sind es die Gäste, die mit aller Macht auf den Ausgleich drängen. Doch trotz guter Möglichkeiten für den FCA kann der Favorit seinen Vorsprung letztlich ins Ziel retten. „Allerdings weiß ich nicht, wie das Spiel ausgeht, wenn es zehn Minuten länger dauert“, sagt Thomas Schreiner. Der Kapitän des FC Türk Sport, der aktuell den urlaubenden Chefcoach Fatih Topcu vertritt, spricht denn auch von einem „glücklichen“ 1:0-Sieg für sein Team. Derweil betont Aschheims Teammanager Steffen Tripke: „Ein Unentschieden wäre absolut verdient gewesen.“

Dabei beginnt diese Partie des bisher so erfolgreichen Aufsteigers gegen den bisher so erfolglosen FCA zunächst wie erwartet. So nehmen die Garchinger das Spiel früh in die Hand und landen schon nach sechs Minuten den ersten Wirkungstreffer. Nach einem Freistoß von Andreas Jerkovic ist es Aschheims Gabriel Laci, der die Kugel unglücklich mit dem Oberschenkel ins eigene Netz lenkt.

„Wir haben gedacht, dass dieses Tor der Dosenöffner ist“, sagt Thomas Schreiner über das 1:0. Doch stattdessen habe seine Elf danach „zu kompliziert, zu egoistisch und vielleicht auch zu schön gespielt“, sagt der Kapitän. „Alle haben gedacht, dass das ein Selbstläufer wird, und dann hat die Einstellung nicht mehr gepasst.“

Infolgedessen kommen die Aschheimer immer besser in die Partie und in Person von Dylan Agbarha zu ihrer ersten Möglichkeit. Der Stürmer kann die Kugel jedoch ebenso wenig im Gehäuse unterbringen wie nach der Pause sein Teamkollege Leon Hoffmann. „Das waren zwei Hundertprozentige“, hadert Steffen Tripke, der jedoch betont: „Unsere junge Mannschaft hat ein richtig gutes Spiel gemacht.“

Und trotzdem steht der FCA am Ende erneut mit leeren Händen da, kassiert die vierte Pleite im vierten Spiel und verharrt auf dem letzten Tabellenplatz. Demgegenüber setzt sich der Liganeuling aus Garching durch seinen vierten Sieg im fünften Duell endgültig in der Spitzengruppe fest.

Die Chance auf den nächsten Dreier hat der FC Türk Sport bereits am Samstag, wenn er beim SV Waldperlach gastiert. Der FCA dagegen hat nun eine Woche Pause, nachdem sein für Freitag angesetztes Spiel gegen Karlsfeld verlegt wurde. Grund hierfür sei der derzeit extrem ausgedünnte Kader seiner Aschheimer, erläutert Steffen Tripke. „Wir wären am Freitag gerade mal elf Mann gewesen. Deshalb haben wir Karlsfeld um eine Verlegung gebeten.“