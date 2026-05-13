Türk Garching feiert Meisterschaft und Aufsteiger-Party

Das lang ersehnte Nachholspiel des 19. Spieltags hielt, was es versprach, und bot den 80 Zuschauern eine hochintensive Kreisliga-Partie. Die Gäste reisten mit der klaren Mission an, den letzten Schritt Richtung Titel zu gehen, während die Hausherren jeden Zähler im Tabellenkeller benötigten.

Die Gäste erarbeiteten sich früh leichte Feldvorteile und belohnten sich nach zwanzig Minuten für den engagierten Beginn. Nach einem Foulspiel im Strafraum zeigte der Unparteiische folgerichtig auf den Punkt. Tarik Camdal (20.) übernahm die Verantwortung und verwandelte den fälligen Foulelfmeter eiskalt zur Gästeführung. Moosach zeigte sich keineswegs geschockt, hielt physisch dagegen und lauerte auf Umschaltmomente. Kurz vor dem Pausenpfiff belohnten sich die Hausherren für ihren Aufwand: Nicolas Schwarz (41.) traf zum viel umjubelten Ausgleich und schickte beide Teams mit einem Remis in die Kabinen.

Auch im zweiten Durchgang blieb die Partie ein intensiver Abnutzungskampf. Garching agierte in den entscheidenden Momenten jedoch abgezockter und bewies die Qualität eines Spitzenreiters. In der 67. Spielminute war es schließlich Kerem Tokdemir, der mit dem Treffer zum Endstand die Weichen endgültig auf Sieg stellte. Die Schlussoffensive der Heimelf blieb unbelohnt.