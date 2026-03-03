Türk Garching dreht Rückstand gegen VfR und rettet Rekordserie

Türk-Trainer Fatih Topcu: Der Gegner hätte einen Punkt verdient gehabt. – Foto: Dieter Michalek

Im Spiel des ungeschlagenen Spitzenreiters der Kreisliga 1 gegen den Tabellenletzten scheint der Drops schon nach einer Viertelstunde gelutscht. Schließlich haben die Gäste bis hierhin bereits zwei Tore erzielt und sind klar überlegen gewesen. Doch wer nun meint, der Tabellenführer und Gastgeber, der FC Türk Sport Garching , führe mit 2:0, der sieht sich getäuscht.

Vielmehr hat der Stadtrivale VfR Garching II, der diese Saison erst eines von 14 Spielen gewinnen konnte, einen Blitzstart hingelegt. Und so schwebt über dem Kunstrasenplatz am Seestadion eine Frage: Gibt es hier im ersten Spiel des Jahres gleich eine mittelgroße Sensation?

Die Antwort darauf lautet: Nein. Denn vor allem dank furioser sieben Minuten vor dem Pausenpfiff kann der haushohe Favorit den Kopf noch aus der Schlinge ziehen. Mit 4:3 bezwingt der FC Türk Sport am Ende den Lokalrivalen, bleibt damit auch im 14. Ligaspiel unbesiegt und marschiert weiter in Richtung Bezirksliga. Und das, obwohl seine Mannschaft im Derby „die vielleicht schlechteste Leistung dieser Saison“ gezeigt habe, kritisiert FC-Trainer Fatih Topcu. „Wir haben die ersten fünfzehn Minuten komplett verschlafen. Und auch danach haben wir oft keine Lösungen gefunden.“

Am Ende, das sagt der Coach des Spitzenreiters offen, „müssen wir froh sein, dass wir die drei Punkte mitgenommen haben“. Denn, so Fatih Topcu: „Der Gegner hätte einen Punkt auf jeden Fall verdient gehabt.“ So viel Anerkennung dürfte auch sein Pendant beim VfR freuen. Zumal Marin Kardum, der das Team zusammen mit Jan Eicke und Co-Spielertrainer Amar Kovacevic betreut, seinen Kickern ebenfalls eine „richtig gute Leistung“ attestiert.

Vor allem zu Beginn sei der Plan des Tabellenletzten voll aufgegangen, lobt Kardum. Bereits in der fünften Minuten schießt Marcel Krautner die Gäste in Führung; abermals fünf Minuten später legt Aboubakar Ndikumana sogar das 0:2 nach. Zwar kommen die Platzherren in der Folge durch Koray Altinay zum Anschlusstreffer, doch insgesamt habe seine Elf den Favoriten in der ersten halben Stunde „vor große Probleme gestellt“, berichtet der Coach.

Doch kurz vor der Pause leisten sich die VfR-Fußball dann acht Minuten, in denen man „einfach zu unkonzentriert“ gewesen sei, ärgert sich Marin Kardum. Diesen Durchhänger bestraft Türk Sport Garching eiskalt: Binnen kürzester Zeit drehen Abdulhamit Zorlu, Youssef Oueslati und Kapitän Osman-Tarik Camdal die Partie und sorgen für eine 4:2-Pausenführung. In einer ausgeglichenen zweiten Hälfte gelingt dann allein dem VfR noch ein weiteres Tor. Doch mehr als das 4:3 durch Benjamin Reichart springt nicht heraus für die Gäste, sodass der Spitzenreiter am Ende seinen elften Sieg im 14. Spiel bejubeln kann.

„Unser Ziel ist weiterhin die Meisterschaft und der Direktaufstieg“, betont Trainer Fatih Topcu. Demgegenüber hofft der Stadtrivale auf einen Verbleib in der Kreisliga – wiewohl der Rückstand auf den ersten Relegationsplatz bereits sieben Punkte beträgt. Dennoch gibt sich Marin Kardum zuversichtlich, dass seinem Team die Rettung noch gelingen wird, auch aufgrund der starken Leistung im Duell mit dem Tabellenführer. „Natürlich war die Enttäuschung direkt nach dem Spiel groß“, sagt der VfR-Trainer. „Aber ich hoffe schon, dass die Mannschaft von diesem Auftritt etwas Positives mitnehmen kann.“ (ps)