Türk Garching: Abbruch-Spiel wird neu angesetzt – Moosach legt Einspruch ein

Richtige Entscheidung: Türk-Trainer Fatih Topcu sieht sich bestätigt. – Foto: Dieter Michalek

Das Kreis-Sportgericht ordnet eine Wiederholung an. Der TSV Moosach legt Einspruch ein und will vor das Bezirks-Sportgericht ziehen.

Das abgebrochene Spiel des FC Türk Sport Garching beim TSV Moosach-Hartmannshofen in der Kreisliga 1 muss neu angesetzt und wiederholt werden. Das hat das Kreis-Sportgericht des Bayerischen Fußball-Verbands entschieden, wie ein Sprecher des BFV mitteilt. Ihm zufolge ist das Urteil noch nicht rechtskräftig. Während man in Garching die Entscheidung begrüßt, will der TSV Moosach dagegen vorgehen.

Türk-Spieler für sechs Partien gesperrt; 200 Euro Geldstrafe

Anlass für das Urteil des Sportgerichts waren die Geschehnisse am 29. März auf der Sportanlage an der Lechelstraße im Münchner Norden. Dort hieß es 1:1 zwischen dem FC Türk Sport und dem heimischen TSV Moosach, als den Gastgebern in der 55. Minute per Freistoß das Führungstor gelang. Noch vor Wiederanpfiff sah ein Garchinger wegen Meckerns die Ampelkarte, worauf er den Schiedsrichter diskriminierend beleidigte, wie auch sein Trainer Fatih Topcu später einräumte. Den Spieler hat das Sportgericht nun für sechs Partien gesperrt; zudem wurde eine Geldstrafe von 200 Euro verhängt. Auch dieses Urteil ist noch nicht rechtskräftig.

Infolge der verbalen Entgleisung brach der Schiedsrichter das Spiel ab. Dies sei „hundertprozentig die richtige Entscheidung gewesen“, sagte hinterher Moosachs Trainer Florian Hanemann. Schließlich hätten die Garchinger den Schiedsrichter bedrängt und seien „komplett durchgedreht“, so der Coach. Er selbst habe den Unparteiischen nach dem Abbruch in die Kabine begleiten und beschützen müssen. Ganz anders hört sich das bei Fatih Topcu an. „Es war keine bedrohliche Situation, und der Schiedsrichter ist auch nicht angegangen worden“, betont der Garchinger Trainer. „Er hat das Spiel einfach abgebrochen, und das war nicht gerechtfertigt.“

Zu dieser Einschätzung ist nun offenbar auch das Kreis-Sportgericht gekommen, weshalb es eine Wiederholung der Partie angeordnet hat. „Aus unserer Sicht ist das die richtige Entscheidung“, kommentiert Fatih Topcu. In Moosach ist man da anderer Ansicht, weshalb der Club laut Coach Florian Hanemann Einspruch gegen das Urteil eingelegt hat. Nun wird die Angelegenheit wohl in nächsthöherer Instanz verhandelt, also vor dem Bezirks-Sportgericht.

Für die beteiligten Clubs geht es in der laufenden Saison noch um viel. Als ungeschlagener Spitzenreiter strebt der FC Türk Sport Garching den Direktaufstieg in die Bezirksliga an; demgegenüber kämpft der Drittletzte aus Moosach am anderen Ende der Tabelle um den Klassenerhalt. (ps)