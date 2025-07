Türk Breuberg vor schwerer Saison

Breuberg . Es sind schwere Zeiten, die auf den Odenwälder A-Ligisten Türkiyemspor Breuberg zukommen. Der Club wird wohl noch eine ganze Weile am Skandalspiel vom Dezember letzten Jahres zu knabbern haben. Der Rückzug nach vielen Abgängen in die B-Liga war nicht mehr möglich, und so stehen die Breuberger personell vor einer schweren Spielzeit.

Rückblick: Am 1. Dezember musste das A-Liga-Spiel zwischen dem VfL Michelstadt und Türk Breuberg abgebrochen werden. In der zweiten Hälfte gab es tumultartigen Szenen, nachdem ein Michelstädter und ein Breuberger Anhänger aneinandergeraten waren. Fünf Breuberger Spieler wurden nach dem Gewalt-Exzess zu langen Spielsperren vom Sportgericht verurteilt. Unter den Auswirkungen dieser Geschehnisse leiden die Breuberger noch heute.

Die neu formierte Breuberger Elf kam zurück, auch wenn man zunächst mit 3:4 beim KSV Reichelsheim unterlag. „Wir waren im Spiel eins nach der Sperre noch viel zu nervös“, so Yarkin. In der 90. Minute führte Breuberg sogar mit 3:2, verlor aber letztlich in der Nachspielzeit. Wieder im Training und im Spielrhythmus, lief es beim 2:1 gegen die SG Nieder-Kainsbach deutlich besser, weil die Breuberger Effektivität letztlich zum Heimsieg reichte. „Man muss unsere Situation vor einigen Wochen begreifen. Die Jungs waren nur ganz schwer zum Training zu bewegen. Viele haben mit einem Vereinswechsel geliebäugelt, und der Vorstand musste viel Überzeugungsarbeit leisten, damit die Mannschaft spielfähig blieb“, kommentiert Breubergs Clubchef die schwierigste Zeit seit der Gründung.

Doch im Abstiegskampf hielt die Mannschaft, die mit Spielern aus der 1b ergänzt wurde, auf dem Platz zusammen. Und so gewann die Elf auch bei der KSG Vielbrunn mit 2:1. Die KSG gehörte zu den besten Rückrundenmannschaften in der A-Liga. Die Innenverteidigung mit Pascal Stummer und Bourak Aliman Rifat, die beide den Verein wechseln, lieferte gegen Roman Schiedlowski und Co. eines ihrer besten Spiele ab. Entscheidend war dabei auch Toptalent Arda Kalkan. Doch auch er ist nun weg und spielt in der kommenden Saison beim bayrischen Landesligisten Vatanspor Aschaffenburg.

Nach Saisonende beginnt der personelle Aderlass

Im letzten Saisonspiel gelang den Breubergern ein 1:0-Erfolg gegen den TSV Höchst II. „Schließlich ging es ja um nichts mehr, weil beide Teams den Klassenerhalt schon sicher hatten“, so Yarkin. Breuberg holte trotz der langen Spielsperre 33 Punkte und schloss auf Tabellenplatz zwölf ab – deutlich vor der Abstiegszone.

Danach aber wuchsen die Sorgen den Breubergern: Sechs Spieler verlassen den Club zum 1. Juli. Zu den drei bereits genannten kommen noch Cevat Moustafa Oglu, Sianz Ali Oglu (beide TV Semd) und Emrah Toprak (SG Sandbach). Zugänge kann Türk dagegen nicht vermelden: „Keiner will bei uns spielen, alle lehnen ab“, sagt Emin Yarkin, womit er die schwere Zeit seines Clubs deutlich macht. Eine Erwartungshaltung an die neue Saison habe man daher nicht, dafür war und ist der personelle Aderlass zu groß.