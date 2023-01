Türk Breuberg: Kleiner Kader, wenig Konstanz B-Ligist leidet unter Spielerabgängen im Sommer +++ Mittelfeldplatz gilt als erklärtes Ziel

Dennoch werden die Breuberger in dieser Saison wohl nicht vorne mitspielen, dafür fehlen einfach die Unterschiedsspieler vergangener Tage und auch der Abstand zur Spitzengruppe ist schon zu groß. In der Tabelle geht vom jetzigen siebten Platz nur noch wenig nach oben, aber den Sturz in die Gefahrenzonen der Spielklasse, befürchtet Emin Yakim ebenso wenig: „Wir haben die Spiele gewonnen, die wir gewinnen mussten, um uns aus dem Abstiegskampf herauszuhalten.“ Es gab aber auch bittere Rückschläge, wie das 0:5 gegen Steinbachs Reserve oder das 1:4 bei der Günterfürster Zweiten belegen. Gegen die Aufstiegskandidaten Spvgg Kinzigtal (1:2) und FC Finkenbachtal (2:4) habe sich der A-Liga-Absteiger teuer verkauft.

Wie Vereinssprecher Emin Yakim bestätigt, kommt der Mannschaft regelmäßig die Kraft und somit auch die Konzentration in der zweiten Spielhälfte abhanden. Das hat sich auch in der B-Liga Odenwald nicht geändert. Die beiden Sommerzugänge Jorge Lino und Bruno Rodriguez wurden gut aufgenommen. Angreifer Lino ist mit vierzehn Toren in 16 Spielen auch der erfolgreichste Torschütze. Beide Neulinge haben sich zu wichtigen Leistungsträgern entwickelt.

Man muss es so klar und deutlich benennen: Türkiyemspor hat einige gute Fußballer in seinen Reihen, kann das Potenzial aber schon seit Jahren nicht ausschöpfen. Zu wenig Spieler sind bereit, konzentriert und konsequent das Training zu besuchen. Aber ohne Kraftausdauer und Schnellkrafttraining geht es nicht, wenn man in einer Liga mit gleichwertigen Konkurrenten steht.

Im Sommer kommt ein neuer Spielertrainer

Darüber hinaus könnte Breuberg das Zünglein an der Waage werden. Nach dem Sieg gegen Neustadt weiß die Mannschaft, dass sie jedes andere Team in der Liga schlagen kann – wenn sie nur will. Wer in die A-Liga aufsteigen will, der muss auch in der Rückrunde Türkiyemspor schlagen. Die Bewertung der ersten Hälfte der Saison falle deswegen sehr differenziert aus.

Türk Breuberg war in der Vergangenheit schon immer sehr ehrgeizig und erfolgsorientiert. Daran soll sich auch künftig nichts ändern: „Im Sommer wird ein neuer Spielertrainer kommen, der auch mehrere Spieler mitbringen wird“, verrät Emin Yakim, dem schon bewusst ist, dass es nicht gleich wieder in Richtung A-Liga für den türkischen Fußballclub gehen wird. Konkurrenzfähiger gegen die Spitzenteams will Türkiyemspor werden. Im Moment ist der Erstmannschaftskader definitiv zu klein. Ausfälle können kaum kompensiert werden und deswegen ist ein Platz im Niemandsland der Tabelle zu befürchten.