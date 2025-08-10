Türk Ata/Türkgücü Wetzlar steht nach Sieg bei null Punkten

Du verwendest einen veralteten Browser, wodurch die Funktionalität von FuPa eingeschränkt ist und es zu unerwarteten Fehlern kommen kann. Damit du FuPa vollumfänglich nutzen kannst und wir dir eine bessere Nutzungserfahrung und mehr Sicherheit auf unserer Anwendung bieten können, nutze bitte einen aktuellen Browser.
Wetzlar. Türk Ata/Türkgücü Wetzlar hat in der Fußball-Gruppneliga einen verdienten 1:0-Heimerfolg gegen die U23 des SC Waldgirmes gefeiert. 80 Zuschauer sahen einen einseitigen Verlauf, wie Wetzlars Vorsitzender Zülfikar Babayigit schilderte: „Wir haben das Spiel wirklich über 90 Minuten dominiert. Der Gegner hatte nicht eine Chance, nicht mal eine Halbchance.“