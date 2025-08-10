 2025-08-07T08:03:27.630Z

Ligabericht
Wer kommt an die Kugel im Spiel der Fußball-Gruppenliga? Semhi Kahveci (l.) von Türk Ata/Türkgücü Wetzlar gegen Paul Selinger vom SC Waldgirmes U23. © PeB
Türk Ata/Türkgücü Wetzlar steht nach Sieg bei null Punkten

Teaser GL GI/MR: +++ Der Fußball-Gruppenligist zeigt gegen die U23 des SC Waldgirmes eine gute Leistung. Knackpunkt der Partie ist eine Rote Karte +++

Wetzlar. Türk Ata/Türkgücü Wetzlar hat in der Fußball-Gruppneliga einen verdienten 1:0-Heimerfolg gegen die U23 des SC Waldgirmes gefeiert. 80 Zuschauer sahen einen einseitigen Verlauf, wie Wetzlars Vorsitzender Zülfikar Babayigit schilderte: „Wir haben das Spiel wirklich über 90 Minuten dominiert. Der Gegner hatte nicht eine Chance, nicht mal eine Halbchance.“

Den kompletten Bericht lest Ihr bei unserem Kooperationspartner mittelhessen.de (PLUS-Inhalt) unter diesem Link.

