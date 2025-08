Türk Ata/Türkgücü Wetzlar: Punktabzug mit positiven Folgen?

Wetzlar. Schon vor dem ersten Spieltag der neuen Saison in der Fußball-Gruppenliga Gießen/Marburg hatten die Vereinsvertreter den Blick auf die Tabelle gerichtet. „Ist das richtig, dass Türk Ata/Türkgücü Wetzlar mit minus sechs Punkten startet?“, lautete die Frage in einer Whatsapp-Gruppe. „Keine Jugendmannschaft“, war die kurze, aber treffende Antwort. Denn: Bereits in der Vorsaison hatten die Wetzlarer drei Zähler wegen des fehlenden Unterbaus abgezogen bekommen. Besteht laut Statuten des HFV das Problem auch in der Folgesaison, schnappen sich die Regelhüter sechs Punkte – in diesem Fall eben nicht während der Saison, sondern bereits vor Beginn der Spielzeit.