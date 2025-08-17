Türk Ata/Türkgücü Wetzlar liegt im Plusbereich

Du verwendest einen veralteten Browser, wodurch die Funktionalität von FuPa eingeschränkt ist und es zu unerwarteten Fehlern kommen kann. Damit du FuPa vollumfänglich nutzen kannst und wir dir eine bessere Nutzungserfahrung und mehr Sicherheit auf unserer Anwendung bieten können, nutze bitte einen aktuellen Browser.
Teaser GL GI/MR: +++ Der mit sechs Minuspunkten in die Saison der Fußball-Gruppenliga gestartete Club feiert bei der SG Naunheim/Niedergirmes den nächsten Sieg. Eschenburg und Waldgirmes U23 verlieren +++
Wetzlar. Aufsteiger SG Naunheim/Niedergirmes wartet in der Fußball-Gruppenliga weiterhin auf den ersten Punktgewinn. Auch am dritten Spieltag setzte es für das Schlusslicht aus Wetzlar eine derbe Niederlage: Gegen Türk Ata/Türkgücü Wetzlar verlor die Elf von Trainer Uwe Dalhoff im Derby mit 0:4 (0:2). Der Sieger liegt nach Erfolg Nummer drei nun im Pluspunktebereich. Noch ohne Zählbares steht die U23 des SC Waldgirmes nach der 2:3-Niederlage gegen den VfL Biedenkopf da. Die SG Eschenburg unterlag dem FC Ederbergland mit 0:1.