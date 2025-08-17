Türk Ata/Türkgücü Wetzlar liegt im Plusbereich

Wetzlar. Aufsteiger SG Naunheim/Niedergirmes wartet in der Fußball-Gruppenliga weiterhin auf den ersten Punktgewinn. Auch am dritten Spieltag setzte es für das Schlusslicht aus Wetzlar eine derbe Niederlage: Gegen Türk Ata/Türkgücü Wetzlar verlor die Elf von Trainer Uwe Dalhoff im Derby mit 0:4 (0:2). Der Sieger liegt nach Erfolg Nummer drei nun im Pluspunktebereich. Noch ohne Zählbares steht die U23 des SC Waldgirmes nach der 2:3-Niederlage gegen den VfL Biedenkopf da. Die SG Eschenburg unterlag dem FC Ederbergland mit 0:1.