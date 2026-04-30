Türk Ataspor Wetzlar verspielt Chancen um Aufstieg

Benny Sabau (r.) zeigt beim Sieg seiner SG Eschenburg in der Fußball-Gruppenliga gegen Türk Ataspor Wetzlar eine starke Vorstellung. (Archivbild) © Jörg Heinrich

Wetzlar. Paukenschlag durch die SG Eschenburg in der Fußball-Gruppenliga Gießen/Marburg: Das abstiegsgefährdete Team von Trainer Yannick Weber hat am Mittwochabend beim Rangfünften Türk Ataspor Wetzlar überraschend deutlich mit 5:2 (4:1) gewonnen und sich damit neuen Auftrieb im Kampf um den Ligaverbleib verschafft. Die Domstädter verpassten es dagegen, die parallelen Patzer der SG Kinzenbach und des VfL Biedenkopf im Kampf um Rang drei für sich zu nutzen und nach der Trainerentlassung von Benni Höfer wieder für Ruhe zu sorgen.