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Ligabericht
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Türk Ataspor Wetzlar verspielt Chancen um Aufstieg
Teaser GL GI/MR: +++ Nach dem 1:5 gegen die SG Kinzenbach verliert Fußball-Gruppenligist Türk Ataspor Wetzlar deutlich gegen die SG Eschenburg. Damit ist der Aufstieg kaum noch wahrscheinlich +++
Wetzlar. Paukenschlag durch die SG Eschenburg in der Fußball-Gruppenliga Gießen/Marburg: Das abstiegsgefährdete Team von Trainer Yannick Weber hat am Mittwochabend beim Rangfünften Türk Ataspor Wetzlar überraschend deutlich mit 5:2 (4:1) gewonnen und sich damit neuen Auftrieb im Kampf um den Ligaverbleib verschafft. Die Domstädter verpassten es dagegen, die parallelen Patzer der SG Kinzenbach und des VfL Biedenkopf im Kampf um Rang drei für sich zu nutzen und nach der Trainerentlassung von Benni Höfer wieder für Ruhe zu sorgen.