Türk Ataspor Wetzlar verpasst den großen Coup

Du verwendest einen veralteten Browser, wodurch die Funktionalität von FuPa eingeschränkt ist und es zu unerwarteten Fehlern kommen kann. Damit du FuPa vollumfänglich nutzen kannst und wir dir eine bessere Nutzungserfahrung und mehr Sicherheit auf unserer Anwendung bieten können, nutze bitte einen aktuellen Browser.
Heuchelheim-Kinzenbach . Die SG Kinzenbach hat die zweite Niederlage in Folge in der Fußball-Gruppenliga dank eines energischen Schlussspurtes noch abgewendet. Gegen die stark in die Saison gestartete Truppe von Türk Ataspor Wetzlar lag das Team von Trainer Sherwin Rahmani auf eigenem Platz bis in die Endphase hinein mit 1:3 in Rückstand, erkämpfte sich aber immerhin noch ein 3:3 (0:2)-Unentschieden. Torjäger Serkan Erdem schlug binnen 180 Sekunden doppelt zu.