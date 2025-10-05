Türk Ataspor Wetzlar verpasst den großen Coup

Heuchelheim-Kinzenbach . Die SG Kinzenbach hat die zweite Niederlage in Folge in der Fußball-Gruppenliga dank eines energischen Schlussspurtes noch abgewendet. Gegen die stark in die Saison gestartete Truppe von Türk Ataspor Wetzlar lag das Team von Trainer Sherwin Rahmani auf eigenem Platz bis in die Endphase hinein mit 1:3 in Rückstand, erkämpfte sich aber immerhin noch ein 3:3 (0:2)-Unentschieden. Torjäger Serkan Erdem schlug binnen 180 Sekunden doppelt zu.