Erzielt das 1:0 für Türk Ataspor Wetzlar bei der SG Kinzenbach: Mehmet Pektas (r.) in Aktion. (Archivfoto) © Jens Kaliske
Türk Ataspor Wetzlar verpasst den großen Coup

Teaser GL GI/MR: +++ Der Fußball-Gruppenligist ist bei der SG Kinzenbach nahe dran, die drei Punkte zu entführen. Doch am Ende überschlagen sich die Ereignisse +++

Heuchelheim-Kinzenbach . Die SG Kinzenbach hat die zweite Niederlage in Folge in der Fußball-Gruppenliga dank eines energischen Schlussspurtes noch abgewendet. Gegen die stark in die Saison gestartete Truppe von Türk Ataspor Wetzlar lag das Team von Trainer Sherwin Rahmani auf eigenem Platz bis in die Endphase hinein mit 1:3 in Rückstand, erkämpfte sich aber immerhin noch ein 3:3 (0:2)-Unentschieden. Torjäger Serkan Erdem schlug binnen 180 Sekunden doppelt zu.

Den kompletten Bericht lest Ihr bei unserem Kooperationspartner mittelhessen.de (PLUS-Inhalt) unter diesem Link.

