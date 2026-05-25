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Ligabericht
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Türk Ataspor Wetzlar verliert Spektakel gegen FC Burgsolms
Teaser GL GI/MR: +++ In der Fußball-Gruppenliga Gießen/Marburg gibt es im „Wetzlarer“ Derby zwischen Türk Ataspor und dem FC Burgsolms noch mal einiges zu sehen. So lief das Duell ohne Abwehrreihen +++
Wetzlar. Spektakel zum Saisonabschluss in der Gruppenliga Gießen/Marburg: Am letzten Spieltag musste sich Türk Ataspor Wetzlar im Duell zweier Teams aus dem Fußballkreis Wetzlar dem FC Burgsolms trotz langer Überzahl und später Aufholjagd mit 2:3 (1:1) geschlagen geben. In einer offenen Partie mit Chancen auf beiden Seiten fiel die Entscheidung kurz vor Schluss. So passte der Rahmen.