 2026-04-28T04:45:54.822Z

Ligabericht

Türk Ataspor Wetzlar und Trainer Höfer trennen sich sofort

Teaser GL GI/MR: +++ Unruhe bei Türk Ataspor Wetzlar: Der Fußball-Gruppenligist und Trainer Benni Höfer gehen im Saisonendspurt getrennte Wege. Das steckt hinter der Entscheidung +++

von Redaktion · Heute, 22:05 Uhr · 0 Leser
Ist kein Trainer von Fußball-Gruppenligist Türk Ataspor Wetzlar mehr: Benni Höfer. (Archivbild) © Steffen Bär
Ist kein Trainer von Fußball-Gruppenligist Türk Ataspor Wetzlar mehr: Benni Höfer. (Archivbild) © Steffen Bär

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Benni Höfer
Benni Höfer

Wetzlar. Nach der deutlichen 1:5-Niederlage gegen Aufstiegskonkurrent SG Kinzenbach scheint beim Fußball-Gruppenligisten Türk Ataspor Wetzlar Unruhe zu herrschen. Wie Benni Höfer auf Nachfrage dieser Redaktion bestätigt hat, trennen sich die Wege des Trainers und des aktuellen Tabellenfünften sofort.

Den kompletten Bericht lest ihr bei unserem Kooperationspartner mittelhessen.de (PLUS-Inhalt) unter diesem Link.