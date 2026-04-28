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Ligabericht
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Türk Ataspor Wetzlar und Trainer Höfer trennen sich sofort
Teaser GL GI/MR: +++ Unruhe bei Türk Ataspor Wetzlar: Der Fußball-Gruppenligist und Trainer Benni Höfer gehen im Saisonendspurt getrennte Wege. Das steckt hinter der Entscheidung +++