Türk Ataspor Wetzlar und SG Waldsolms liefern Magerkost ab
Teaser KREISPOKAL WETZLAR: +++ +++ Im Fußball-Kreispokal ist Türk Ataspor Wetzlar in die nächste Runde eingezogen. Doch schön war es nicht, was die Zuschauer zu sehen bekamen +++
Wetzlar. Im zweiten von vier Spielen der dritten Runde im Wetzlarer Fußball-Kreispokal hat sich Türk Ataspor Wetzlar gegen den Gruppenliga-Konkurrenten SG Waldsolms mit 2:0 (1:0) durchgesetzt. Allerdings bekamen die Zuschauer keine gute Partie zu sehen.