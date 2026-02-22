 2026-02-20T12:29:42.904Z

Pokal

Türk Ataspor Wetzlar und SG Waldsolms liefern Magerkost ab

Teaser KREISPOKAL WETZLAR: +++ +++ Im Fußball-Kreispokal ist Türk Ataspor Wetzlar in die nächste Runde eingezogen. Doch schön war es nicht, was die Zuschauer zu sehen bekamen +++

Eine Runde im Kreispokal weiter: Die Fußballer von Türk Ataspor Wetzlar besiegen die SG Waldsolms. (Archivfoto) © Isabel Althof
Wetzlar. Im zweiten von vier Spielen der dritten Runde im Wetzlarer Fußball-Kreispokal hat sich Türk Ataspor Wetzlar gegen den Gruppenliga-Konkurrenten SG Waldsolms mit 2:0 (1:0) durchgesetzt. Allerdings bekamen die Zuschauer keine gute Partie zu sehen.

