Türk Ataspor Wetzlar schüttelt Pleiten aus den Klamotten Teaser GL GI/MR: +++ In der Fußball-Gruppenliga Gießen/Marburg fahren die Wetzlarer nach zuletzt zwei Niederlagen wieder einen Sieg ein. Und nähren dadurch noch einmal ihre eigentlichen Ambitionen +++ von Redaktion · Heute, 20:58 Uhr · 0 Leser

Gani Sevim (l.) bringt Türk Ataspor Wetzlar beim FC Ederbergland II mit 1:0 in Führung. Beim Abpfiff geht der Fußball-Gruppenligist aus der Domstadt mit einem 2:1-Auswärtserfolg vom Feld. (Archivbild) © Steffen Bär

Wetzlar. Türk-Ata-Spor Wetzlar hat in der Fußball-Gruppenliga Gießen/Marburg die Hoffnung auf den Verbandsliga-Aufstieg gewahrt. Am 31. Spieltag bezwangen die Domstädter den FC Ederbergland II, für den es im Abstiegskampf mittlerweile sehr düster ausschaut, auswärts mit 2:1 (1:0) und zeigten dabei eine wichtige Reaktion auf die vorausgegangene 2:5-Pleite gegen die SG Eschenburg.