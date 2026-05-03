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Ligabericht
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Türk Ataspor Wetzlar schüttelt Pleiten aus den Klamotten
Teaser GL GI/MR: +++ In der Fußball-Gruppenliga Gießen/Marburg fahren die Wetzlarer nach zuletzt zwei Niederlagen wieder einen Sieg ein. Und nähren dadurch noch einmal ihre eigentlichen Ambitionen +++
Wetzlar. Türk-Ata-Spor Wetzlar hat in der Fußball-Gruppenliga Gießen/Marburg die Hoffnung auf den Verbandsliga-Aufstieg gewahrt. Am 31. Spieltag bezwangen die Domstädter den FC Ederbergland II, für den es im Abstiegskampf mittlerweile sehr düster ausschaut, auswärts mit 2:1 (1:0) und zeigten dabei eine wichtige Reaktion auf die vorausgegangene 2:5-Pleite gegen die SG Eschenburg.