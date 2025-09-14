Türk Ataspor Wetzlar ärgert den VfL Biedenkopf

Wetzlar. Türk Ataspor Wetzlar bleibt in der Fußball-Gruppenliga in der Erfolgsspur. Am Sonntag setzten sich die Domstädter vor 80 Zuschauern mit 2:1 (2:0) gegen den bis dato ungeschlagenen Tabellenzweiten VfL Biedenkopf durch. Besonders bemerkenswert: Der Sieg gelang, obwohl die Hausherren nach einer Roten Karte kurz vor der Pause die gesamte zweite Halbzeit in Unterzahl bestreiten mussten.