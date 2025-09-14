Türk Ataspor Wetzlar ärgert den VfL Biedenkopf

Du verwendest einen veralteten Browser, wodurch die Funktionalität von FuPa eingeschränkt ist und es zu unerwarteten Fehlern kommen kann. Damit du FuPa vollumfänglich nutzen kannst und wir dir eine bessere Nutzungserfahrung und mehr Sicherheit auf unserer Anwendung bieten können, nutze bitte einen aktuellen Browser.
Wetzlar. Türk Ataspor Wetzlar bleibt in der Fußball-Gruppenliga in der Erfolgsspur. Am Sonntag setzten sich die Domstädter vor 80 Zuschauern mit 2:1 (2:0) gegen den bis dato ungeschlagenen Tabellenzweiten VfL Biedenkopf durch. Besonders bemerkenswert: Der Sieg gelang, obwohl die Hausherren nach einer Roten Karte kurz vor der Pause die gesamte zweite Halbzeit in Unterzahl bestreiten mussten.