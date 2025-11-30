Türk Ata Spor Wetzlar rettet spätes Remis gegen Schlusslicht

Du verwendest einen veralteten Browser, wodurch die Funktionalität von FuPa eingeschränkt ist und es zu unerwarteten Fehlern kommen kann. Damit du FuPa vollumfänglich nutzen kannst und wir dir eine bessere Nutzungserfahrung und mehr Sicherheit auf unserer Anwendung bieten können, nutze bitte einen aktuellen Browser.
Wetzlar. Türk Ata Spor Wetzlar tritt nach dem 1:1 gegen Schlusslicht SG Naunheim/Niedergirmes in der Fußball-Gruppenliga Gießen/ Marburg weiter auf der Stelle. Tore satt gab es in Waldsolms (4:3 gegen Burgsolms) und Bauerbach (6:3 gegen Cleeberg), während die SG Eschenburg mit dem 3:2 beim FC Ederbergland II einen wichtigen Dreier einfuhr.