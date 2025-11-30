 2025-11-28T07:03:18.113Z

Ligabericht
Anspielstation gesucht und wohl auch gefunden: Gani Sevim (l.) von Türk Ata Spor Wetzlar scheint trotz des mageren 1:1 gegen Erion Tigani und die SG Naunheim/Niedergirmes sein Ziel erreicht zu haben. © Steffen Baer
Türk Ata Spor Wetzlar rettet spätes Remis gegen Schlusslicht

Teaser GL GI/MR: +++ Das Wetzlarer Derby der Fußball-Gruppenliga endet mit Gleichstand, die SG Naunheim/Niedergirmes holt einen Punkt. Tore satt gibt es in Bauerbach, Waldsolms und für Eschenburg +++

Wetzlar. Türk Ata Spor Wetzlar tritt nach dem 1:1 gegen Schlusslicht SG Naunheim/Niedergirmes in der Fußball-Gruppenliga Gießen/ Marburg weiter auf der Stelle. Tore satt gab es in Waldsolms (4:3 gegen Burgsolms) und Bauerbach (6:3 gegen Cleeberg), während die SG Eschenburg mit dem 3:2 beim FC Ederbergland II einen wichtigen Dreier einfuhr.

Den kompletten Bericht lest ihr bei unserem Kooperationspartner mittelhessen.de (PLUS-Inhalt) unter diesem Link.

