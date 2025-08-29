Du verwendest einen veralteten Browser, wodurch die Funktionalität von FuPa eingeschränkt ist und es zu unerwarteten Fehlern kommen kann. Damit du FuPa vollumfänglich nutzen kannst und wir dir eine bessere Nutzungserfahrung und mehr Sicherheit auf unserer Anwendung bieten können, nutze bitte einen aktuellen Browser.
Türk Ata Spor Wetzlar löst T-Frage mit Neuverpflichtung
Teaser GL GI/MR: +++ Der Wetzlarer Fußball-Gruppenligist gerät durch einen Platzverweis des Stammkeepers Jan Dühring in Nöte. Die Lücke füllen soll nun ein junger Mann aus dem Nachwuchs des FC Gießen +++
Wetzlar. Ruckzuck ist der Fußball-Gruppenligist Türk Ata Spor Wetzlar mit drei Auftaktsiegen seine Sechs-Punkte-Hypothek wegen fehlenden Nachwuchses losgeworden, bis nach der ersten kleinen Delle (1:1 bei der SG Obbornhofen/Bellersheim) am fünften Spieltag im Heimspiel gegen den FC Cleeberg erstmals drei Zähler an den Gegner verlustig gingen. Und nicht nur das: Beim 0:2 gegen den Ex-Verbandsligisten verloren die von Benni Höfer gecoachten Domstädter auch ihren Stammtorhüter Jan Dühring, der bereits in der 12. Minute zum Duschen geschickt worden war.