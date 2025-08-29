Türk Ata Spor Wetzlar löst T-Frage mit Neuverpflichtung

Wetzlar. Ruckzuck ist der Fußball-Gruppenligist Türk Ata Spor Wetzlar mit drei Auftaktsiegen seine Sechs-Punkte-Hypothek wegen fehlenden Nachwuchses losgeworden, bis nach der ersten kleinen Delle (1:1 bei der SG Obbornhofen/Bellersheim) am fünften Spieltag im Heimspiel gegen den FC Cleeberg erstmals drei Zähler an den Gegner verlustig gingen. Und nicht nur das: Beim 0:2 gegen den Ex-Verbandsligisten verloren die von Benni Höfer gecoachten Domstädter auch ihren Stammtorhüter Jan Dühring, der bereits in der 12. Minute zum Duschen geschickt worden war.