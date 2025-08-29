 2025-08-28T05:22:00.927Z

Mehmet Simsek (l.), hier noch im Trikot der A-Jugend des FC Gießen gegen den Waldgirmeser Melvin Arnaut im Hessenliga-Einsatz, ist der neue Mann zwischen den Pfosten des Fußball-Gruppenligisten Türk Ata Spor Wetzlar. © Foto: Jenniver Röczey
Türk Ata Spor Wetzlar löst T-Frage mit Neuverpflichtung

Teaser GL GI/MR: +++ Der Wetzlarer Fußball-Gruppenligist gerät durch einen Platzverweis des Stammkeepers Jan Dühring in Nöte. Die Lücke füllen soll nun ein junger Mann aus dem Nachwuchs des FC Gießen +++

Wetzlar. Ruckzuck ist der Fußball-Gruppenligist Türk Ata Spor Wetzlar mit drei Auftaktsiegen seine Sechs-Punkte-Hypothek wegen fehlenden Nachwuchses losgeworden, bis nach der ersten kleinen Delle (1:1 bei der SG Obbornhofen/Bellersheim) am fünften Spieltag im Heimspiel gegen den FC Cleeberg erstmals drei Zähler an den Gegner verlustig gingen. Und nicht nur das: Beim 0:2 gegen den Ex-Verbandsligisten verloren die von Benni Höfer gecoachten Domstädter auch ihren Stammtorhüter Jan Dühring, der bereits in der 12. Minute zum Duschen geschickt worden war.

Den kompletten Bericht lest Ihr bei unserem Kooperationspartner mittelhessen.de (PLUS-Inhalt) unter diesem Link.

