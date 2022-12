"Türchen Nummer 9"

Weiter geht es mit dem zweiten Langzeitverletzten im Bunde. Unser 25-Jähriger Mittelstürmer und unsere Nummer 9, Steffen Mastalerz.



Wie geht es dir momentan? Privat und fußballerisch. Und wie siehst du deinen ganz persönlichen Saisonverlauf bisher?



Privat ist alles in Ordnung, Prüfungs- und Studiumsstress sind mittlerweile normal geworden bei mir. Fußballerisch ist die Situation leider von hartnäckigen Verletzungen geplagt, die mich davon abhalten der Mannschaft zu helfen und selbst Spaß beim Spielen zu haben.



Wie ist dein fußballerischer Werdegang bzw. wie hat es dich nach Kaisersbach verschlagen?



Angefangen habe ich bei den Bambini beim SV Hintersteinenberg und bin dann in der E-Jugend zum SV Kaisersbach gekommen und habe seither viel Spaß im Verein.



Was sind deine persönlichen Ziele in Kaisersbach und deine Ziele mit dem Team diese und vllt. auch schon im Hinblick auf nächste Saison?



Persönlich möchte ich wieder gesund und fit werden und damit der Mannschaft helfen zu können den SVK so erfolgreich wie möglich zu machen. Die Ziele sind natürlich bestmöglich abzuschneiden. Objektiv gesehen gehören wir in die Top 3, da ich denke, dass die Mannschaft das Potenzial dazu hat. Die nächste Saison hält noch viel mehr parat, da wir uns an die Systemanpassung und Spielphilosophie immer besser gewöhnen.



Du kannst noch erzählen, was du beruflich machst bzw studierst und machen möchtest? Und hast du abseits von Fußball interessante Hobbys?



Ich studiere an der Hochschule Aalen Wirtschaftsingenieurwesen im 7. Semester. Ich treibe auch abseits vom Fußball gerne Sport. Viele verschiedenen Sachen (Tennis, Volleyball, Fitness, Tennis).



Welcher Verein außer Kaisersbach ist dein Lieblingsverein bzw. sind deine Lieblingsvereine und warum?



Mein Lieblingsverein ist der FC Bayern München, dafür sind Paulo Sergio und Mehmet Scholl in meiner Jugend verantwortlich. Durch schönen und ansehnlichen Fußball wurde der FCB früh zu meinem Lieblingsverein.



Das ist ein Adventskalender, was bedeutet dir Weihnachten? Was wünschst du dir ganz persönlich für das Jahr 2023?



Zeit mit der Familie und mit Freunde. Gesundheit für meine liebsten.