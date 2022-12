"Türchen Nummer 8"

Wie geht es dir momentan? Wie war deine persönliche Saison bisher?



Zum Zeitpunkt dieses Interviews relativ gut, schwere Beine vom Wochenende, aber das wird wieder. Persönlich sehr enttäuschend, nachdem ich mich in der Vorbereitung im 3. Training verletzt habe. Bin sehr froh, dass ich seit dem 10. Spieltag wieder dabei bin. Jedoch fehlt mir logischerweise noch der Rhythmus. Wir spielen wie die halbe Liga seit dem 1. Spieltag gegen den Abstieg und momentan haben wir wenig damit zu tun, was sich aber nach 2 bis 3 Niederlagen sehr schnell wieder ändern kann.



Wie ist dein fußballerischer Werdegang bzw. wie hat es dich nach Kaisersbach verschlagen?



In der Jugend hab ich beim SC Fornsbach und dem VfR Murrhardt gespielt. Nach einem Jahr im Herrenbereich bin ich zur SG Sonnenhof-Großaspach gewechselt. Dort habe ich 3 Jahre gespielt und bin dann zur TSG Backnang. Nach zwei Jahren in Backnang bin ich aber wieder zurück zu meinem Jugendverein VfR Murrhardt gewechselt. Dort war ich dann acht Jahre lang und bin vor drei Jahren zum SV Kaisersbach gewechselt. Gökhan "GA7" Alkan, mit dem ich all die Jahre in Kontakt war, hat mich letztendlich zum Gespräch mit Leo Duric überredet und Leo hat mich dann überzeugt.



Was sind deine persönlichen Ziele in Kaisersbach und deine Ziele mit dem Team diese und vllt. nächste Saison?



Persönlich erstmal gesund bleiben und fit werden durch eine gute Wintervorbereitung. Wäre schön, mit dem Arnooo der ja momentan verletzt ist, wieder gemeinsam auf dem Platz stehen zu können. Mit der Mannschaft so schnell wie möglich den Klassenerhalt sichern und Tim Schneidereit helfen zweistellig zu treffen. Wenn die Gesundheit passt und die Leistung stimmt, könnte ich mir noch eine Saison vorstellen.



Was machst du in deiner Freizeit, wenn du nicht Fußball spielst?



Einer, der den Fußball liebt, kann keine weiteren interessanten Hobbys haben. Ich spiele nur manchmal League of Legends mit meinem Mannschaftskollegen Tim Schneidereit.



Welcher Verein außer Kaisersbach ist dein Lieblingsverein bzw. sind deine Lieblingsvereine und warum?



Mein absoluter Lieblingsverein Real Madrid. CR7 ist der beste Fußballer aller Zeiten.

Sympathien für de VfR Murrhardt, weil das mein Heimatverein ist und ich dort die meiste Zeit verbracht habe.



Das ist ein Adventskalender, was bedeutet dir Weihnachten? Was wünschst du dir ganz persönlich für das Jahr 2023?



Dadurch dass ich hier geboren und aufgewachsen bin, spielt Weihnachten auch in meinem Leben eine Rolle, jedoch eine völlig andere wie für die meisten anderen. Ich hoffe, dass wir die Hinrunde verletzungsfrei zu Ende spielen und Tim Schneidereit noch auf 5 Saisontore kommt.