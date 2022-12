"Türchen Nummer 7"

Auf der 7 ist unsere Nummer 7. Genau genommen GA7. Der 34 Jahre junge Mann für die ruhenden Bälle beim SVK. Gökhan "Kregger" Alkan.



Wie geht es dir momentan? Privat und fußballerisch. Wie war dein persönlicher Saisonverlauf?



Mit geht es momentan wieder gut. Nach 3 Jahren hat es mich momentan auch mal mit Corona erwischt. Bei mir hat sich Privat einiges verändert. Ich habe eine wunderschöne Tochter, die mich jeden Tag auf Trab hält und ich bin dieses Jahr umgezogen. Einen Umzug gab es auch fußballerisch. Nach langen Jahren als Stürmer spiele ich jetzt andere Positionen. Von Sechser, Achter über Zehner bis rechts Mittelfeld. Zufrieden bin ich mit meiner persönlichen Leistung noch nicht ganz. Es ist noch Luft nach oben. Momentan stehen wir auf Platz 8. Ich hätte uns als Mannschaft aber gerne noch zwei bis drei Plätze weiter oben gesehen.



Wie ist dein fußballerischer Werdegang bzw. wie hat es dich nach Kaisersbach verschlagen?



Mein Werdegang ist einfach. Ich habe in der Jugend beim TSF Welzheim gespielt. Aktiv habe ich ein Jahr beim TSC Murrhardt gespielt und danach nur noch SVK. Mein alter Trainer Josip Duric (heute Manager) hat mich mit seinem Projekt nach Kaisersbach gelockt. Ein Kindheitsfreund (Özgür Büber) war vor mir schon beim SVK und das war auch ein Grund zum Wechseln.



Was sind deine persönlichen Ziele in Kaisersbach und deine Ziele mit dem Team diese und vllt. nächste Saison?



Persönliche Ziele in meinem Alter sind natürlich verletzungsfrei und fit bleiben. Ich möchte mit meiner Erfahrung die Mannschaft so gut es geht unterstützen und auch den jungen Spielern helfen, die jetzt neu in der Landesliga sind. Natürlich will ich immer noch Tore schießen und vorbereiten und am Ende mit dem Team möglichst besser als Platz 5 sein. Ich habe mir noch keine Gedanken über die neue Saison gemacht. Ich möchte mich auf diese Saison konzentrieren!



Ich habe mir sagen lassen, du hättest einen interessanten Beruf. Was arbeitest du denn?



Ich arbeite in Esslingen bei Mediagraphik GmbH. Ich bin IT-Projektmanager. Wir erstellen mit dem Shopsystem Shopware für B2C und B2B Unternehmen Online-Shops. Ich führe die Gespräche mit dem Kunden und bereite das ganze Projekt vor. Ich bin für die Koordination zuständig. Alle Aufgaben bis auf die Entwicklung liegt auf meinem Tisch und wenn Entwicklungen anstehen, bereite ich sie vor und gebe es unseren Entwicklern.



Welcher Verein außer Kaisersbach ist dein Lieblingsverein bzw. sind deine Lieblingsvereine und warum?



Lieblingsverein Fenerbahce. Man wird als Fan geboren. 2004 bis 2012 hat es Alex de Souza es noch schöner gemacht. Er ist einfach mein Lieblingsspieler.



Das ist ein Adventskalender, was bedeutet dir Weihnachten? Was wünschst du dir ganz persönlich für das Jahr 2023?



Ich habe Weihnachten nie gefeiert, aber seit ich meine Frau kenne und wir nun auch eine kleine Tochter haben, feiern wir gerne. Ich wünsche mir für das neue Jahr, dass wir alle gesund bleiben!