"Türchen Nummer 6"

Weiter geht es mit unserem Abräumer auf der Sechs. Der Mann fürs Grobe. 23 Jahre jung und unsere Nummer 6, Jan Nübel.



Wie gehts dir denn momentan? Also privat und fußballerisch. Und wie zufrieden bist du mit deinem ganz persönlichen Saisonverlauf?



Würde sagen momentan fühle ich mich sehr fit, mit dem Saisonverlauf bin ich ziemlich zufrieden. So wie das Team sich entwickelt hat und in der Tabelle da steht, mit den vielen Abgängen und Neuzugängen ist auch sehr gut. Persönlich hätte ich gerne in der zweiten Saisonhälfte genau so viel gespielt wie in den ersten 9 Spiele, leider ist das Situationsbedingt mit meinem Studium ein bisschen schwierig. Deswegen freue ich mich jede Einsatzminute, die ich bekomme und in der ich der Mannschaft helfen kann.



Wie ist dein fußballerischer Werdegang bzw. wie hat es dich nach Kaisersbach verschlagen?



Angefangen habe ich in der Bambini bei Hintersteinenberg und bin in der C Jugend dann nach Kaisersbach gewechselt, weil viele Freunde von der Schule damals dort gespielt haben.



Was sind deine persönlichen Ziele in Kaisersbach und deine Ziele mit dem Team diese und vllt. auch schon im Hinblick auf nächste Saison?



Meine persönlichen Ziele sind soviel Einsatzminuten zu bekommen und diese dann auch so gut zu nutzen wie möglich. Das ist wie erwähnt nicht einfach, mit Studium und wenig Training. Ziele mit und für die Mannschaft sind für mich ganz klar den Klassenerhalt so früh wie möglich perfekt zu machen. Schon ein paar Spieltage vor Schluss zu wissen man hat nichts mehr mit dem Abstieg zu tun, was in dieser Liga nicht einfach ist. Optimal wäre zwischen Platz fünf und acht abzuschließen.



Du kannst noch erzählen, was du studierst und machen möchtest? Und was hast du abseits von Fußball für interessante Hobbys?



Ich studiere Elektrotechnik in Karlsruhe. Was ich nach dem Studium mache, wird die Situation dann zeigen. Meine Hobbys neben dem Fußball sind viel Fahrrad fahren und im Winter viel Ski fahren. Was ich gerne mal machen möchte, wäre eine Mannschaft zu trainieren.



Welcher Verein außer Kaisersbach ist dein Lieblingsverein bzw. sind deine Lieblingsvereine und warum?



Ich bin Fan des FC Heidenheim. Das ist für mich ein cooler Verein. Der schafft es jedes Jahr in der 2. Liga vorne mit dabei zu sein als „kleinster Verein“ von den Namen her und das mit wenig Budget und viel Kampfgeist. Ein bisschen wie der SVK.



Das ist ein Adventskalender, was bedeutet dir Weihnachten? Was wünschst du dir ganz persönlich für das Jahr 2023?



Weihnachten bedeute bei mir einfach ein bisschen abzuschalten. Sich mit der Familie treffen, viele Freunde, die weiter weg wohnen und über die Zeit heimkommen wieder zu sehen. Für das Jahr 2023 wünsch persönlich Gesund zu bleiben, weiterhin viel Sport machen zu können und erfolgreich im Studium zu sein. Für das Team wünsche ich mir, dass wir so viele Punkte sammeln können wie möglich und eine gute Zeit bzw. am Ende eine gute Saison 2022/2023 haben.