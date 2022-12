"Türchen Nummer 5"

Wir bleiben in der Familie Svecak. Hinter dem fünften Türchen ist mit 19 Jahren der jüngste und gleichzeitig mit 1,93 m der Größte im Team. Unsere Nummer 5, David Svecak



Wie geht es dir momentan? Privat und fußballerisch. Und wie siehst du deinen ganz persönlichen Saisonverlauf bisher?



Mir gehts privat und fußballerisch sehr gut. Es ist jetzt mein erstes Jahr im aktiven Bereich und ich merke natürlich, dass es was ganz anderes ist wie in der Jugend sowohl Spielerisch als auch Kämpferisch.



Wie ist dein fußballerischer Werdegang bzw. wie bist du nach Kaisersbach gekommen?



Ich habe in der U19 bei Ilshofen Verbandsliga gespielt und wollte nach der Jugend auf jeden Fall zu einem Verein in der Landesliga und der auch in der Nähe ist. Kaisersbach hat dann glücklicherweise einen Innenverteidiger gesucht und das hat dann einfach perfekt gepasst.



Was sind deine persönlichen Ziele in Kaisersbach und deine Ziele mit dem Team diese und vllt. auch schon im Hinblick auf nächste Saison?



Ich will so viel Erfahrung wie möglich mitnehmen. Ich merke, dass man in jungen Jahren natürlich noch viele Fehler macht, aber daraus muss man auch lernen. Ich möchte mich so gut es geht weiterentwickeln und so viel Spielzeit wie möglich bekommen und auch fürs nächste Jahr so viel Erfahrung zu sammeln wie es geht. Mein Ziel, mit dem Team ist diese Saison so weit wie möglich oben mitzuspielen und bisher klappt das ja auch sehr gut und was nächste Saison kommt, werden wir sehen.



Du kannst noch erzählen, was du beruflich machst bzw. studierst und was du außerhalb vom Fußball gerne machst.



Ich mache eine Ausbildung zum Anlagenmechaniker. In meiner Freizeit mache ich viel mit meinen Freunden. Einfach Zeit verbringen und was man halt so alles macht, wenn man 19 ist.



Welcher Verein außer Kaisersbach ist dein Lieblingsverein bzw. sind deine Lieblingsvereine und warum?



Mein Lieblingsverein außer Kaisersbach ist Manchester City. Es ist sehr beeindruckend zu sehen, wie die miteinander spielen und man kann sich sehr viel abschauen, vor allem, wenn man jung ist.



Das ist ein Adventskalender, was bedeutet dir Weihnachten? Was wünschst du dir ganz persönlich für das Jahr 2023?



Ich wünsche mir gesund und verletzungsfrei zu bleiben und dass das Jahr 2023 so gut wird wie es 2022 war.